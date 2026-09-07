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Madring one month before Spanish GP

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Madring one month before Spanish GP — Foto: © IMAGO

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Redactie
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De Formule 1 gaat na het spektakel in Italië met een sneltreinvaart door met de double header en reist voor dit weekend af naar het gloednieuwe Madring-circuit in Madrid.

Kimi Antonelli reist naar de Spaanse hoofdstad af als klassementsleider en heeft in Monza die positie nog eens verstevigd met de overwinning. Daardoor staat hij nu aan de leiding met 267 punten. George Russell bezet nog altijd P2, maar kijkt nu tegen een achterstand van 66 punten aan. Lewis Hamilton bezet P3 met 191 punten en Lando Norris staat op de vijfde plek met 171 verzamelde punten. Charles Leclerc bezet nog altijd P5 met 155 punten en Max Verstappen moet het met 127 punten met P6 doen.

Grand Prix van Spanje

Het raceweekend op de gloednieuwe Madring wordt op vrijdag 11 september om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur krijgen de teams en coureurs vervolgens het tweede oefenuurtje. Zaterdag 12 september om 12:30 uur is het dan vervolgens tijd voor de derde en tevens laatste vrije training in Madrid, want om 16:00 uur staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op het programma. Zondag 13 september doven de startlichten voor de Grand Prix op de Madring om 15:00 uur.

Vrijdag 11 september
13:30 uur Vrije Training 1
17:00 uur Vrije Training 2

Zaterdag 12 september
12:30 uur Vrije Training 3
16:00 uur Kwalificatie

Zondag 13 september
15:00 uur: Grand Prix van Spanje

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