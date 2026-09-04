Laurent Mekies betwijfelt of Isack Hadjar op tijd hersteld is voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Fransman kampt met een polsblessure en moet mogelijk ook de naderende race in Madrid aan zich voorbij laten gaan. Volgens de Red Bull Racing-teambaas neemt de renstal geen enkel risico met de jongeling en staat een volledig medisch herstel voorop.

Hadjar liep tijdens de zomerstop een gebroken pols op tijdens een bokstraining. Hierdoor moest de teamgenoot van Max Verstappen de eerdere race in Zandvoort en de aankomende race op Monza al missen. Hoewel de coureur onlangs een simulatorsessie afwerkte in Milton Keynes om zijn fysieke belastbaarheid te testen, bleek dit nog onvoldoende voor een snelle rentree. Liam Lawson neemt voorlopig de honneurs waar in de bolide van de Oostenrijkse formatie en is naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de aangewezen vervanger voor wedstrijd op de hagelnieuwe Madring.

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Terugkeer pas bij honderd procent herstel

Mekies benadrukt dat het fysieke en mentale welzijn van zijn pupil momenteel de belangrijkste factor is bij het bepalen van een comeback. "Met Isack gaat het oké", vertelt de teambaas aan Canal+. "Hij kan nu echter niet rijden, dus ik ga je uiteraard niet vertellen dat hij blij is, want dat is hij niet." Toch kijkt de leidinggevende vooral naar de lange termijn voor de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap. "De absolute prioriteit is zijn herstel. We hebben geen enkele reden om daar risico's mee te nemen. Zijn seizoen is tot nu toe fantastisch, hij is erg jong en hij verbetert zich elke keer als hij in de auto stapt. Het is dus belangrijk voor hem om pas terug te keren als hij honderd procent is", aldus Mekies.

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Mekies ziet comeback in Madrid somber in

Red Bull Racing wil het genezingsproces dan ook op geen enkele manier overhaasten. "We nemen de tijd die nodig is, vertrouwen op zijn gevoel en de richtlijnen van de artsen, en geven hem de tijd die hij nodig heeft", klinkt het verder. Ondanks de teleurstelling bij de geblesseerde coureur, is de teambaas ervan overtuigd dat de sfeer snel zal verbeteren. "We zullen hier binnenkort om lachen, daar ben ik zeker van."

De kans dat Hadjar terugkeert tijdens het raceweekend in Madrid lijkt inmiddels bijzonder klein. Het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad is fysiek zwaar, met veel bochten en weinig rustmomenten voor de handen, wat een extra belasting vormt voor de herstellende pols. Mekies ziet een deelname dan ook somber in. "Madrid is al over een paar dagen, dus dat wordt lastig", erkent hij. "We zullen zijn situatie opnieuw evalueren, maar dat hij zich zou richten op Madrid is waarschijnlijk lastig."

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