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Tom Hart, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Monza

Verstappen oefent met nieuwe race-engineer Hart tijdens VT2 in Monza

Tom Hart, Gianpiero Lambiase, generic, 2026, Monza — Foto: © IMAGO

Verstappen oefent met nieuwe race-engineer Hart tijdens VT2 in Monza

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel Gianpiero Lambiase nog wel eventjes aan de zijde van Max Verstappen staat, wordt er tijdens de tweede vrije training al wel even wat getest. Tom Hart, die op termijn de vervanger van 'GP' wordt, was tijdens VT2 namelijk al te horen in het oortje van de Nederlander.

Lambiase heeft bij McLaren getekend en zal daar naar verwachting in 2028 aansluiten. 'GP' heeft met Verstappen een succesvolle samenwerking, maar kan bij McLaren simpelweg een stap omhoog doen. Daarnaast kreeg hij 'een aanbod dat hij niet kon weerstaan', zo liet kamp-Verstappen doorschemeren. Met dat in het achterhoofd moest er op zoek worden gegaan naar een nieuwe race-engineer.

Tom Hart oefent alvast met Max Verstappen

Hart stond op de planning om te vertrekken naar Williams, maar die transfer is tegengehouden, want hij gaat als Lambiase echt vertrekt de taak als race-engineer van Verstappen overnemen. Tijdens de tweede training in Monza werd daarop alvast geoefend en was Hart al te horen.

Voor die andere functie van Lambiase, Head of Racing, werd deze week het nieuws bevestigd wat al eventjes in de paddock rondzong. Tom McCullough komt over van Aston Martin en zal zich vanaf 2027 gaan richten op de functie van Head of Racing.

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