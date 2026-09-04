Max Verstappen is inmiddels volledig hersteld van de ziekteverschijnselen die hem parten speelden tijdens de Grand Prix van Nederland. De viervoudig wereldkampioen verscheen in Zandvoort niet fit aan de start en kende een moeizaam raceweekend, dat eindigde met een harde crash. In de aanloop naar de race op Monza blikt de coureur van Oracle Red Bull Racing terug op de fysieke tegenslag en de klap tegen de muur.

De voorlopig laatste editie van de Dutch GP liep voor de Nederlander uit op een teleurstelling. Waar de concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari duidelijk sneller was, moest de kopman genoegen nemen met een zevende startplek. Uiteindelijk schoot de coureur in de natte laatste bocht van de baan en belandde hij hard in de barrière.

Artikel gaat verder onder video

Klapper in de SAFER-muur

De impact op het rechte stuk was aanzienlijk, maar de veiligheidsvoorzieningen in de Arie Luyendykbocht voorkwamen erger. "Ik voelde me goed, als je het over de impact hebt. Het was een SAFER-muur", geeft Verstappen aan. Tegenover de aanwezige media in Italië benadrukt de rijder, die onlangs zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengde tot en met 2030, dat de constructie zijn werk deed. "Het was de eerste keer dat ik die SAFER-muur raakte. Die deed zijn werk behoorlijk goed", deelt de 28-jarige coureur mee.

Ziekteverschijnselen

Naast de crash had de man die momenteel de RB22 bestuurt, zwaar te lijden onder zijn fysieke gesteldheid. "Ik was wel heel ziek. Als je zo ziek bent, waardeer je het ook meer als je weer helemaal hersteld bent. Je waardeert dan hoe goed het is om je weer fit te voelen, want het hele weekend in Zandvoort was een drama", legt hij uit. De nasleep van het virus duurde nog even voort, waardoor de rustperiode tussen de twee raceweekenden goed uitkwam. "Na Zandvoort voelde ik me nog steeds een aantal dagen niet goed, dus het was heel fijn om die week te hebben om te herstellen en me weer beter te voelen. Het is heel lang geleden sinds ik me zo slecht heb gevoeld", aldus Verstappen.

Schade aan de bolide

Over de exacte staat van zijn wagen na de flinke klapper kan het boegbeeld van het team, dat momenteel vierde staat in het constructeurskampioenschap, weinig loslaten. "Ik heb geen idee. Ik heb dat niet gevraagd. De auto is wel weer in elkaar gezet", reageert hij schouderophalend op vragen over de schade. Het team uit Milton Keynes hoopt dit weekend op Monza de zaken weer op de rit te krijgen, al moest Verstappen tijdens de eerste vrije training zijn stoeltje nog wel even afstaan aan de Japanse rookie Ayumu Iwasa.

Gerelateerd