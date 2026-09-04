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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Leclerc waarschuwt Verstappen voor kart-challenge: "Doe voorzichtig"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Leclerc waarschuwt Verstappen voor kart-challenge: "Doe voorzichtig"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc moet Max Verstappen op zijn tellen passen tijdens zijn aanstaande kartuitdaging. De Monegask adviseert zijn voormalige kartrivaal om voorzichtig te zijn met het grote aantal tegenstanders op de baan, aangezien de Nederlander nog een Formule 1-seizoen moet afmaken. 

Op woensdag 16 september organiseert Red Bull Racing het evenement 'Max vs 100' op een speciaal ontworpen kartbaan op Silverstone. Tijdens deze race zal Verstappen als 101e en laatste starten om het op te nemen tegen honderd uitdagers, waaronder bekende sporters en content creators. Het evenement brengt de nodige risico's met zich mee, wat eerder ook al werd benadrukt door Red Bull-topadviseur Helmut Marko, die wees op het gevaar van een veld met veel amateurs.

Honderd karters op de baan

Wanneer Leclerc hoort over de opzet van de race, reageert hij in eerste instantie verbaasd. "Honderd karters is heel veel. Rijden ze in huurkarts?", vraagt de coureur zich af tegenover onder andere F1Maximaal. Na de vraag of het om professionele rijders gaat, ziet hij de humor er wel van in. "Oké, dat wordt leuk", lacht hij. Toch plaatst hij ook een serieuze kanttekening bij de veiligheid. "Dat wordt cool. Om eerlijk te zijn, kan ik hen alleen adviseren om niet tegen Max aan te rijden, want hij moet nog een seizoen afmaken. Ik wil Max aanraden om voorzichtig te zijn. Ik weet niet hoe professioneel die coureurs zullen zijn, maar honderd coureurs is heel veel op een circuit. Het wordt dus wel leuk".

De twee coureurs kennen elkaar goed uit hun eigen karttijd. In 2013 streden ze nog tegen elkaar tijdens het WK KZ in het Franse Varennes-sur-Allier. Destijds pakte Verstappen de wereldtitel, terwijl Leclerc als tweede over de streep kwam. De Ferrari-rijder weet dan ook precies wat de uitdagers te wachten staat. "Als je tegen een van de beste coureurs ter wereld strijdt, zal je het waarschijnlijk lastig krijgen", stelt hij over de kwaliteiten van de Red Bull-kopman.

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