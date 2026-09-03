Schumacher ziet zorgwekkende trend in Formule 1: 'Max Verstappen klaagt daar ook over'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher zorgt de huidige generatie auto's ervoor dat coureurs tot op late leeftijd actief kunnen blijven in de sport. De analist van Sky Sport Deutschland stelt dat de koningsklasse momenteel te veel draait om management, waardoor rijders minder op de limiet hoeven te presteren. Dat is een ontwikkeling waar ook Max Verstappen zich kritisch over uitlaat. Schumacher deelt zijn zorgen in de Backstage Boxengasse-podcast.

De aanleiding voor de uitspraken van de Duitser is de aanhoudende aanwezigheid van veteranen op de grid. Lewis Hamilton, die momenteel uitkomt voor Ferrari en meedoet om de wereldtitel, tikt in januari de 42 jaar aan. Daarnaast is de 45-jarige Fernando Alonso bij Aston Martin in onderhandeling over een contractverlenging. "Hij rijdt momenteel gewoon mee om het wereldkampioenschap, daar bestaat geen twijfel over", zegt Schumacher over Hamilton. "Op een gegeven moment komt natuurlijk de vraag hoe lang hij nog doorgaat. Hij is nu 41 en wordt in januari 42", voegt hij daaraan toe. Ook de situatie van de Spanjaard valt op. "Aan de andere kant lijkt ook Alonso alweer op het punt te staan om te verlengen. Misschien hebben we binnenkort wel de volgende 50-jarige coureur in de Formule 1", aldus de voormalig coureur.

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Minder op de limiet

Dat deze ervaren krachten zo lang competitief blijven, heeft volgens Schumacher alles te maken met de manier waarop er tegenwoordig geracet wordt. "Dat is iets wat mij aan het nieuwe reglement echt stoort", verklaart hij. "Ik denk dat deze coureurs tegenwoordig simpelweg de kans hebben omdat de Formule 1 niet meer zo op de limiet is als vroeger. Dat is ook waar Max Verstappen over klaagt", legt de expert uit. Het constante letten op de systemen haalt de pure snelheid uit de sport. "Nu hadden we zelfs al batterijmanagement tijdens de kwalificatieronde", vervolgt hij. "Dat betekent dat je niet meer honderd procent aan de limiet kunt gaan, laat kunt remmen en veel risico kunt nemen. Dat is naar achteren geschoven. Management is het beslissende", stelt Schumacher.

Naast de batterijsystemen spelen ook de banden een grote rol in de veranderde rijstijl. "En dan komen de banden daar nog bij. Dat hadden we vroeger ook niet, dat je de banden zo moest managen", benadrukt de analist. Deze observaties sluiten naadloos aan bij de onvrede van de kopman van Red Bull Racing. Verstappen noemde de huidige bolides eerder al gekscherend Formule E-auto's op steroïden, vanwege de nadruk op energiebeheer en het vele liften voor de bochten. De Nederlander gaf aan dat hij als pure racer het liefst voluit gaat, iets wat door de huidige regels wordt afgestraft ten gunste van strategisch management.

Voor de doorstroming van nieuw talent is deze trend volgens Schumacher een slechte zaak. Doordat de fysieke en mentale belasting is veranderd, houden de oudere rijders hun stoeltjes langer bezet. "Dat is natuurlijk ook een beetje jammer voor de jonge generatie. Dat mag je niet vergeten als de verblijfsduur in de Formule 1 zo lang is", concludeert de Duitser. Hij kijkt dan ook met verbazing naar de huidige transfermarkt. "Ik ben benieuwd hoe zich dat nu verder ontwikkelt. Vorig jaar had ik hier in ieder geval nog niets op ingezet", besluit Schumacher.

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