Norris treedt in voetsporen Verstappen en richt eigen raceteam op
Norris treedt in voetsporen Verstappen en richt eigen raceteam opMaak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft een eigen raceteam opgericht onder de naam LN4 Fusion. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 treedt hiermee in de voetsporen van Max Verstappen door nadrukkelijk in te zetten op de begeleiding van jong talent richting de koningsklasse van de autosport. De nieuwe formatie wordt vanaf volgend seizoen actief in diverse opstapklassen en heeft de ambitie om zich direct te meten met de beste teams.
Voor de lancering van het project heeft de investeringsgroep achter LN4 Fusion, onder leiding van Dan Richards, geselecteerde onderdelen overgenomen van AIX Racing. Dat team beschikt nog over een licentie om tot en met het einde van volgend seizoen in de Formule 3 uit te komen. Naast de Formule 3 zal de renstal van de 26-jarige Brit eveneens deelnemen aan het FIA Formula Regional European Championship (FREC) en de Italiaanse Formule 4. Tevens is er een testprogramma gestart in de Britse Formule 4 en loopt er een aanvraagprocedure om op termijn een plek op de Formule 2-grid te bemachtigen.
Ervaren topmensen aangetrokken voor dagelijkse leiding
Om de torenhoge ambities kracht bij te zetten, heeft de McLaren-coureur enkele zwaargewichten uit de juniorklassen binnengehaald. René Rosin, die eerder dit jaar vertrok bij Prema en in zijn loopbaan meer dan veertig kampioenschappen won, is aangesteld als teambaas. Ook engineer Guillaume Capietto maakt de overstap vanuit Prema naar de kersverse organisatie. De Europese thuisbasis van het team wordt momenteel gebouwd in het Noord-Italiaanse Veneto, terwijl er tegelijkertijd een Britse afdeling wordt opgezet in Cambridgeshire.
Naast het raceteam heeft de meervoudig racewinnaar het LN4 Legacy Programme in het leven geroepen, een initiatief dat onder leiding komt te staan van voormalig Alpine-sportief directeur Julian Rouse. Dit programma is specifiek bedoeld om talentvolle coureurs financiële ondersteuning te bieden die zij anders mogelijk niet zouden krijgen. "Ik heb tijdens mijn carrière enorm veel geluk gehad met de geweldige mensen om mij heen en ik weet dat er veel meer nodig is dan alleen talent om de Formule 1 te bereiken", aldus de initiatiefnemer, die benadrukt dat de juiste kansen op het juiste moment essentieel zijn.
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