Voormalig Red Bull Racing-topadviseur Helmut Marko is van mening dat het huidige Formule 1-reglement rondom de motorontwikkeling per direct op de schop moet. De 83-jarige Oostenrijker, tegenwoordig werkzaam als ambassadeur van de Red Bull Ring, is het stellig oneens met de wijze waarop de autosportbond FIA de zogeheten ADUO-evaluaties uitvoert. Dat laat hij weten in gesprek met het Oostenrijkse medium oe24.

Na de Grand Prix van Nederland heeft het bestuursorgaan een nieuwe meting verricht om de krachtsverhoudingen tussen de motorfabrikanten te bepalen. Uit die evaluatie kwam naar voren dat de krachtbron van Red Bull Ford Powertrains over de sterkste verbrandingsmotor beschikt. Als gevolg van de reglementen mogen concurrenten als Mercedes, Ferrari, Audi en Honda hun motoren wel upgraden, terwijl Red Bull die mogelijkheid niet krijgt. Fabrikanten die meer dan twee procent achterlopen op de benchmark, krijgen namelijk extra ontwikkelingsruimte en testuren.

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Totaalpakket genegeerd

Volgens Marko schetst de beoordeling van de FIA een vertekend beeld, omdat er bij de meting uitsluitend naar de verbrandingsmotor wordt gekeken. "Dit reglement is niet goed uitgewerkt en moet onmiddellijk worden aangepast", stelt de voormalig adviseur. Hij benadrukt dat de aandrijflijn in de huidige generatie bolides veel complexer is. "De aandrijflijn bestaat uit de verbrandingsmotor, het elektrische gedeelte, de software en de batterij. Als je dat allemaal bekijkt, heeft Red Bull zeker niet de beste krachtbron", aldus de Oostenrijker. Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al toe dat het totaalpakket van Mercedes waarschijnlijk sterker is dan dat van de concurrentie.

Ontwikkeling RB22 de verkeerde kant op

Toch beseft Marko dat een aanpassing van de reglementen de problemen van het team niet als sneeuw voor de zon zal laten verdwijnen. De ontwikkeling van de RB22, die is uitgerust met een dubbele pushrod-ophanging, verloopt dit seizoen uiterst moeizaam. De wagen is wispelturig en de balans vormt op veel circuits een pijnpunt, iets waar coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar al meermaals over hebben geklaagd. "Ze zijn niet zo slecht begonnen, maar daarna ging het de verkeerde kant op", legt Marko uit. Het herstellen van die fouten is bovendien geen eenvoudige opgave in Milton Keynes. "Als je twee keer de verkeerde ontwikkelingsrichting inslaat, wordt het financieel lastig met het budgetplafond", kaart hij aan.

Geen zege verwacht in Monza

Vanwege de aanhoudende problemen met het chassis en de achterstand op motorisch vlak, tempert Marko de verwachtingen voor de aankomende Grand Prix van Italië. "Monza komt daarvoor te vroeg. Op het korte circuit van Zandvoort kwamen we vier à vijf tienden tekort. Dat is een eeuwigheid. Winnen wordt lastig", stelt de 83-jarige ambassadeur. Hij ziet de renstal niet direct terugslaan op het Italiaanse hogesnelheidscircuit. "Een achterstand van vijf tienden is veel te veel. Winnen wordt daarom lastig. De grootste kans is er misschien in Texas, Las Vegas of Mexico", denkt de Oostenrijker.

Tijdschema GP Italië 2026 (Nederlandse tijd) Dag Sessie Tijd Vrijdag 4 september Eerste vrije training (VT1) 12:30 - 13:30 Vrijdag 4 september Tweede vrije training (VT2) 16:00 - 17:00 Zaterdag 5 september Derde vrije training (VT3) 12:30 - 13:30 Zaterdag 5 september Kwalificatie 16:00 - 17:00 Zondag 6 september Grand Prix van Italië (Race) 15:00

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