Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese (72) is van mening dat Ferrari Lewis Hamilton (41) onmiddellijk als eerste coureur moet aanwijzen om kans te maken op de wereldtitel. Volgens de analist heeft de Italiaanse renstal tijdens de Grand Prix van Nederland een podiumplaats laten liggen door besluiteloosheid rondom teamorders.

Tijdens de race op Zandvoort, die eind augustus werd gewonnen door McLaren-coureur Lando Norris, kwam Hamilton als vierde over de streep, net voor Charles Leclerc. De Brit liep in de slotfase van de wedstrijd vast achter zijn teamgenoot en verloor kostbare tijd voordat hij erlangs mocht. In de strijd om het wereldkampioenschap deelt Hamilton momenteel de tweede plaats met George Russell, terwijl Leclerc de vijfde positie bezet met een achterstand van 28 punten op zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Patrese kritisch op trage besluitvorming in Zandvoort

Patrese, die in zijn carrière aan de start verscheen van 256 Grands Prix, is scherp over het optreden van Ferrari. "Ferrari doet het dit jaar erg goed, maar op Zandvoort hebben ze minstens een podium verloren door de traagheid van hun besluitvorming rond teamorders", zo stelt hij in gesprek met Vision4Sport. Volgens de oud-coureur duurde het veel te lang voordat er werd ingegrepen. "Lewis kwam achter Leclerc, maar hij moest twee ronden wachten voordat Leclerc hem erlangs liet. Hij verloor misschien twee of drie seconden en dat maakte het verschil of Lewis het podium haalde", aldus de adviseur.

Duidelijke hiërarchie nodig om Mercedes te verslaan

Hoewel Ferrari momenteel de tweede plek in het constructeurskampioenschap bezet achter Mercedes, vindt Patrese dat er geen ruimte is voor twijfel op de pitmuur. "De auto is nog niet van hetzelfde niveau als de Mercedes en waarschijnlijk is de McLaren iets beter dan Ferrari", analyseert hij. "Maar als je Mercedes wil verslaan, kun je je zulke fouten niet veroorloven en moet je elke kans grijpen. Ze moeten nu beslissen wie de eerste coureur is", klinkt het stellig. Patrese trekt daarbij een parallel met zijn eigen tijd bij Brabham in 1983, toen hij werd opgeofferd om Nelson Piquet aan de titel te helpen. "Wat er op Zandvoort gebeurde, laat zien dat Ferrari nog steeds geen duidelijke ideeën heeft. Als je wil meedoen om het rijderskampioenschap, moet je een van de twee kiezen", luidt zijn conclusie.

De voorkeur van Patrese gaat daarbij uitdrukkelijk uit naar de 41-jarige coureur. "En Lewis moet de nummer één zijn. Hij levert fantastisch werk en is op dit moment constanter dan Charles", verklaart hij. Dat Hamilton na afloop van de race in Nederland zijn frustraties uitte, kan op goedkeuring rekenen van de Italiaan. "In mijn tijd was iedereen aan het klagen, schreeuwen en vechten. In de Formule 1-wereld van vandaag is alles een beetje vlak. Dus als Lewis zegt wat hij deed, maakt dat de boel interessant", vindt de voormalig coureur.

Vasseur weigert vooralsnog eerste coureur aan te wijzen

Ondanks de duidelijke taal van Patrese en de voorsprong van Hamilton in de WK-stand, lijkt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur voorlopig een andere koers te varen. Na de race op Zandvoort voerde de teambaas een gesprek van een uur met beide coureurs om de lucht te klaren. Vasseur heeft echter benadrukt dat er binnen het team geen sprake is van een vaste nummer één-status en dat de prioriteit bij het constructeurskampioenschap ligt. Beide coureurs behouden vooralsnog de vrijheid om tegen elkaar te racen, zolang het teambelang niet wordt geschaad.

Gerelateerd