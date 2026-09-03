Liam Lawson stapt aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Italië opnieuw in de wagen van Red Bull Racing. De vaste coureur van Visa Cash App RB vervangt op het circuit van Monza wederom de geblesseerde Isack Hadjar. Na een verdienstelijke invalbeurt tijdens de Dutch Grand Prix kijkt de Nieuw-Zeelander ernaar uit om zijn opgedane kennis verder uit te breiden en het team aan nieuwe WK-punten te helpen.

Dat Lawson voor een tweede opeenvolgende race doorschuift naar het hoofdteam, heeft alles te maken met het fysieke herstel van Hadjar. De coureur liep in de zomerstop een haarscheurtje in zijn linkerpols op tijdens een bokstraining en is nog niet medisch fit verklaard om te racen. Red Bull neemt geen onnodige risico's, waardoor Lawson opnieuw de honneurs waarneemt. Tijdens zijn onverwachte rentree op Zandvoort wist de huidige nummer negen van het wereldkampioenschap direct als zevende te finishen, wat hem zes punten opleverde. Bij Racing Bulls wordt zijn reguliere stoeltje intussen overgenomen door Yuki Tsunoda.

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Beter begrip van de wagen

De invaller is blij dat zijn teamgenoot aan de beterende hand is, maar grijpt de extra kans met beide handen aan. "Het is goed om te horen dat Isack goed herstelt en snel weer in de auto zit, maar het is geweldig om nog een weekend met het team te hebben", aldus Lawson. De race in Nederland heeft hem naar eigen zeggen een uitstekende basis gegeven voor het raceweekend in Italië. "Zandvoort gaf me een heel nuttige eerste referentie in de auto, en met een volledig sprintweekend achter de rug kom ik naar Monza met een veel beter begrip van de auto en wat ik ervan nodig heb", legt de coureur uit.

Het Autodromo Nazionale Monza biedt echter een heel ander decor dan het bochtige circuit in de duinen. Monza brengt specifieke technische obstakels met zich mee, mede door de nieuwe motorreglementen waarbij de krachtbron voor bijna de helft afhankelijk is van elektrische energie. Omdat coureurs op Monza zo'n tachtig procent van de ronde volgas rijden en er relatief weinig zware remzones zijn, is het terugwinnen van energie complex. Dit kan leiden tot zogeheten 'super clipping', waarbij auto's aan het einde van de lange rechte stukken snelheid verliezen om de batterij te sparen. Daarnaast werken de teams voor het eerst met actieve aerodynamica in de vorm van een 'Straight Mode'.

Lawson is zich bewust van de veranderde omstandigheden op de hogesnelheidstempel, waar ook hoge temperaturen en de zachtste bandencompounds van Pirelli een rol spelen. "Het is een compleet ander circuit en er zullen nieuwe uitdagingen zijn, maar ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op vorig weekend met het team en te zien wat we kunnen doen", besluit hij vastberaden. De Grand Prix van Italië gaat aanstaande zondag om 15:00 uur van start.

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