In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere het nieuws dat de kans groot is dat Max Verstappen binnenkort opnieuw een uitstapje zal maken naar de GT3-racerij. Verder heeft Joylon Palmer een kritische noot geplaatst bij de inhaalraces van de viervoudig wereldkampioen, ziet voormalig Red Bull-topman Helmut Marko het somber in wat betreft de kansen voor Verstappen in Monza en heeft Mercedest-teambaas Toto Wolff een bijzondere anekdote over Lewis Hamilton uit de oude doos gehaald. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'

Volgens recente geruchten overweegt Max Verstappen om binnenkort in te stappen tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe. De viervoudig Formule 1-kampioen zou in Portimão mogelijk opnieuw zijn opwachting maken. Hoewel de Formule 1-kalender momenteel overvol is, ziet de Nederlander naar verluidt een kans in de maand oktober. Na de Grand Prix van Singapore volgt een vrij weekend, waarna het circus doorreist naar de Verenigde Staten. Precies in dat tussenliggende weekend, van 16 tot en met 18 oktober, staat de GT3-finale in Portugal op het programma. Meer lezen over de mogelijke deelname van Max Verstappen? Klik hier.

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Palmer relativeert inhaalzeges Verstappen: 'Pérez zat er veel verder vanaf'

De indrukwekkende inhaalraces en dominante overwinningen van Max Verstappen in het seizoen 2023 moeten volgens analist Jolyon Palmer in een ander daglicht worden geplaatst. Volgens de voormalig Formule 1-coureur leken de prestaties van de drievoudig wereldkampioen destijds deels zo buitengewoon door de tegenvallende vorm van diens teamgenoot Sergio Pérez. Hierdoor leken de inhaalraces van de Nederlander heroïscher dan ze daadwerkelijk waren met het materiaal dat hij tot zijn beschikking had. Meer lezen over de kanttekeningen van Palmer? Klik hier.

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Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zorgden de nevenactiviteiten van Lewis Hamilton in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore in 2018 voor de nodige onrust binnen de renstal. De Oostenrijker blikt tegenover Motorsport.com terug op die periode en stelt dat hij destijds flink onder vuur kwam te liggen van toenmalig adviseur Niki Lauda, omdat hij de coureur toestemming gaf om de wereld over te vliegen voor diverse modeshows. De situatie werd nog nijpender toen de toenmalig Mercedes-rijder vertraging opliep en pas op donderdag in de paddock arriveerde, waardoor hij de eerste technische vergadering miste. Meer lezen over de opvallende anekdote van Wolff over Hamilton? Klik hier.

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Marko somber over kansen Verstappen in Monza: 'Achterstand is een eeuwigheid'

Volgens voormalig Red Bull-topman Helmut Marko hoeft Max Verstappen aankomend weekend in Monza nog niet te rekenen op een winnende auto. De Oostenrijker stelt dat de achterstand op de concurrentie momenteel te groot is om direct weer mee te strijden voor de overwinning. Dat laat hij optekenen in een interview met het Oostenrijkse OE24. "Op het korte circuit in Zandvoort kwamen we vier à vijf tienden tekort. Dat is een eeuwigheid", aldus de voormalig motorsportadviseur. Meer lezen over de vermoedens van Marko? Klik hier.

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