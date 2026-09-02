Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft Aston Martin de stijgende lijn te pakken, maar zal het ware potentieel van de renstal pas in het seizoen 2027 volledig zichtbaar worden. De Italiaan neemt het daarbij nadrukkelijk op voor Adrian Newey en wijst naar motorleverancier Honda als de voornaamste oorzaak van de moeizame seizoensstart in 2026. Dat laat hij weten in een uitgebreid interview met Vision4Sport.

Aan het begin van het huidige seizoen kreeg Newey, die de dubbelrol van Managing Technical Partner en teambaas vervult bij de formatie uit Silverstone, veel kritiek te verduren over de tegenvallende prestaties van de AMR26. Patrese stelt echter dat die kritiek onterecht was en de focus verkeerd lag. "Aan het begin van het seizoen liep iedereen Adrian Newey een beetje af te kraken", stelt de oud-coureur. "Maar het probleem was meer de motor dan de auto. Hij kan geen motoren bouwen, hij is een aerodynamicaman". Honda kampte in de eerste seizoenshelft van 2026 met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen en een fors gebrek aan vermogen ten opzichte van de concurrentie. Tijdens de recente Grand Prix van Nederland introduceerden de Japanners echter een cruciale 'Spec 2'-krachtbron, gekoppeld aan een flink herziene auto met aerodynamische updates. "De auto verbetert", vervolgt Patrese. "Ze zijn in ieder geval geen vier seconden meer langzamer dan de rest. Maar als we het echte Aston Martin willen zien, moeten we waarschijnlijk wachten tot volgend jaar".

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Investering brengt verlichting

Naast de technische ontwikkelingen is er ook op zakelijk vlak veel gaande bij het team van eigenaar Lawrence Stroll om de weg naar de top te faciliteren. In augustus 2026 werd officieel bekend dat de Amerikaanse miljardair Woody Johnson, eigenaar van de New York Jets, als vicevoorzitter is ingestapt met een strategisch minderheidsbelang in het team. Volgens Patrese is de komst van de Amerikaan een uitstekende zet voor de stabiliteit van de organisatie. "De investering van Woody Johnson in Aston Martin is goed nieuws, en het is ook goed nieuws voor Lawrence Stroll. Hij kan in ieder geval weer even ademhalen", oordeelt de Italiaan. "Iemand van dat kaliber bij het project betrekken, kan de spanning wat wegnemen".

Patrese benadrukt dat de Canadese teameigenaar koste wat kost wil winnen, al ziet hij daarin wel een obstakel wat betreft de rijdersbezetting. "Hij kan waarschijnlijk niet winnen met zijn zoon, want ik denk niet dat hij bij de absolute topcoureurs hoort. Maar hij wil wel een auto die hem overwinningen kan bezorgen, en misschien uiteindelijk wel een kampioenschap". Voor die successen kijkt Patrese eerder naar Fernando Alonso, die tijdens de race in Zandvoort onlangs als negende over de streep kwam en het maximale uit de updates haalde. "Alonso is altijd sterker. Hij is een beetje zoals Lewis Hamilton. Als hij een winnende auto heeft, kan hij winnen, zelfs als hij de veertig is gepasseerd".

Toeslaan voor Antonelli

Omdat de verhoudingen in de Formule 1 richting 2027 flink overhoop gegooid kunnen worden door de voortdurende ontwikkeling van de teams, waarschuwt Patrese de huidige WK-leider Kimi Antonelli. De twintigjarige Mercedes-coureur gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap van 2026 met een totaal van 242 punten, maar moet volgens Patrese nu toeslaan om zijn kans niet te verspelen. "Ik roep al sinds het begin van dit seizoen dat Antonelli dit jaar het kampioenschap moet winnen, want volgend jaar is misschien niet hetzelfde", stelt hij. "Volgend jaar is Ferrari misschien een topauto, of Aston Martin, of Red Bull. Wie zal het zeggen?".

Patrese heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat Honda de technische zaken in de komende winterstop volledig op orde krijgt voor de verdere samenwerking met Aston Martin. "Tijdens dit jaar verzamelen veel teams informatie. In de winter lossen ze dan de problemen op die ze nu niet in tien minuten kunnen verhelpen", legt hij uit over het ontwikkelingsproces. "Honda zal uiteraard aan dingen werken om de motor te verbeteren. We weten dat ze een winnende motor kunnen bouwen. In het verleden hebben ze laten zien dat ze absoluut onverslaanbaar kunnen zijn. Dus misschien komen ze volgend jaar wel terug met een fantastische motor".

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