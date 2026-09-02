Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko brengt het aanstaande kartevenement van Max Verstappen de nodige risico's met zich mee. De Oostenrijker stelt dat de uitdaging op Silverstone weliswaar vermakelijk is, maar dat een veld met honderd tegenstanders gevaarlijke situaties kan opleveren. Dat laat hij weten in gesprek met het Oostenrijkse medium OE24.

Verstappen neemt het op woensdag 16 september op tegen honderd andere coureurs tijdens het zogeheten 'Max vs 100'-evenement. De coureur, die onlangs zijn contract bij Red Bull Racing verlengde tot en met 2030, zal op een speciaal ontworpen kartbaan op Silverstone als honderdeerste en laatste van start gaan. Het doel is om binnen een gestelde tijd alle deelnemers in te halen met karts die technisch identiek zijn en waarbij het gewicht van de rijders is gelijkgetrokken.

Artikel gaat verder onder video

Chaos op de baan

Marko, die eind vorig jaar afscheid nam als motorsportadviseur en inmiddels een ambassadeursrol vervult voor de Grand Prix van Oostenrijk, bekijkt het concept met een schuin oog. "Het is een grappige challenge, maar het is ook niet helemaal ongevaarlijk", waarschuwt de 83-jarige Oostenrijker voorafgaand aan het spektakel. Hij vreest vooral voor de chaos die verder naar voren op de grid kan ontstaan. "Als er voor Max botsingen plaatsvinden en minder ervaren coureurs in gevechten verwikkeld raken", kan het een lastig verhaal worden."

Om de risico's te beperken, gelden er strikte veiligheidseisen voor de deelnemers, die bestaan uit een mix van atleten, influencers en fans. Zo is er een uitgebreide veiligheidsbriefing en hanteert de organisatie een nultolerantiebeleid voor alcohol en drugs. Hoewel er op het Britse circuit geen publiek aanwezig mag zijn, kunnen fans de inhaalrace en de live radioverbinding tussen de coureurs volgen via streams op Disney+ en de ESPN-app.

Ondanks zijn zorgen over mogelijke incidenten op de baan, kijkt Marko uit naar de verrichtingen van de kopman die momenteel de zesde plaats in het Formule 1-wereldkampioenschap bezet. De voormalig topman verwacht dat het evenement een groot succes wordt voor de kijkers thuis. "Het wordt zeker spannend", voorspelt Marko.

Gerelateerd