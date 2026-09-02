'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'
'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'Maak ons je Google-favoriet
Volgens recente geruchten overweegt Max Verstappen om binnenkort in te stappen tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe. De viervoudig Formule 1-kampioen zou in Portimão mogelijk opnieuw zijn opwachting maken.
Hoewel de Formule 1-kalender momenteel overvol is, ziet de Nederlander naar verluidt een kans in de maand oktober. Na de Grand Prix van Singapore volgt een vrij weekend, waarna het circus doorreist naar de Verenigde Staten. Precies in dat tussenliggende weekend, van 16 tot en met 18 oktober, staat de GT3-finale in Portugal op het programma. Omdat de vaste rijders van M-AMG Team Verstappen Racing, Daniel Juncadella en Jules Gounon, dat weekend verplichtingen hebben in het World Endurance Championship in Barcelona, is er een stoeltje vrijgekomen.
Ambitie in de endurance-racerij
Het is geen geheim dat de huidige nummer zes in de WK-stand graag buiten de Formule 1 actief is. In mei nam de coureur met zijn eigen renstal al deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat zijn ambitie verder reikt dan enkel de eenzitters, stak hij onlangs niet onder stoelen of banken. "Ik zou alle grote langeafstandsraces wel een keer willen doen. 24-uursraces in het algemeen, die zouden, ja, gaaf zijn om in te rijden", zo liet hij tijdens de Dutch GP op Zandvoort weten.
Om coureurs de kans te geven aan zowel het WEC als de GT World Challenge Europe deel te nemen, is de hoofdrace in Portimão inmiddels verplaatst naar de zaterdagavond. Desondanks wil partner Mercedes-AMG Motorsport nog niet vooruitlopen op de definitieve rijdersbezetting.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
- 1 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Net binnen
'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'
- 26 minuten geleden
Wolff haalt zijn gram over sensationele Antonelli: 'Ook Verstappen en Hamilton zagen het'
- 1 uur geleden
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
- 1 uur geleden
- 3
Häkkinen waarschuwt F1-teams voor stalorders in 2026: 'Fans maken je dan af'
- 2 uur geleden
Verlenging Norris is reactie op Verstappen: ‘Denk niet dat het toevallig is’ | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
Palmer relativeert inhaalzeges Verstappen: 'Pérez zat er veel verder vanaf'
- Vandaag 10:29
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen
- 26 augustus