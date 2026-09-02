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Max Verstappen at Zandvoort

'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

'Verstappen gaat deelnemen aan seizoensfinale GT World Challenge Europe'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens recente geruchten overweegt Max Verstappen om binnenkort in te stappen tijdens de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe. De viervoudig Formule 1-kampioen zou in Portimão mogelijk opnieuw zijn opwachting maken.

Hoewel de Formule 1-kalender momenteel overvol is, ziet de Nederlander naar verluidt een kans in de maand oktober. Na de Grand Prix van Singapore volgt een vrij weekend, waarna het circus doorreist naar de Verenigde Staten. Precies in dat tussenliggende weekend, van 16 tot en met 18 oktober, staat de GT3-finale in Portugal op het programma. Omdat de vaste rijders van M-AMG Team Verstappen Racing, Daniel Juncadella en Jules Gounon, dat weekend verplichtingen hebben in het World Endurance Championship in Barcelona, is er een stoeltje vrijgekomen.

Ambitie in de endurance-racerij

Het is geen geheim dat de huidige nummer zes in de WK-stand graag buiten de Formule 1 actief is. In mei nam de coureur met zijn eigen renstal al deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat zijn ambitie verder reikt dan enkel de eenzitters, stak hij onlangs niet onder stoelen of banken. "Ik zou alle grote langeafstandsraces wel een keer willen doen. 24-uursraces in het algemeen, die zouden, ja, gaaf zijn om in te rijden", zo liet hij tijdens de Dutch GP op Zandvoort weten.

Om coureurs de kans te geven aan zowel het WEC als de GT World Challenge Europe deel te nemen, is de hoofdrace in Portimão inmiddels verplaatst naar de zaterdagavond. Desondanks wil partner Mercedes-AMG Motorsport nog niet vooruitlopen op de definitieve rijdersbezetting.

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