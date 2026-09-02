Palmer relativeert inhaalzeges Verstappen: 'Pérez zat er veel verder vanaf'
Palmer relativeert inhaalzeges Verstappen: 'Pérez zat er veel verder vanaf'Maak ons je Google-favoriet
De indrukwekkende inhaalraces en dominante overwinningen van Max Verstappen in het seizoen 2023 moeten volgens analist Jolyon Palmer in een ander daglicht worden geplaatst. Volgens de voormalig Formule 1-coureur leken de prestaties van de drievoudig wereldkampioen destijds deels zo buitengewoon door de tegenvallende vorm van diens teamgenoot Sergio Pérez. Hierdoor leken de inhaalraces van de Nederlander heroïscher dan ze daadwerkelijk waren met het materiaal dat hij tot zijn beschikking had.
In de F1 Nation-podcast trekt Palmer een opvallende parallel met de situatie bij Mercedes, waar George Russell de absolute maatstaf vormt voor debutant Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Britse analist is het referentiekader binnen een topteam bepalend voor de manier waarop de buitenwereld naar de overmacht van een coureur kijkt. Waar Russell continu het maximale uit de Mercedes perst, liet Pérez volgens hem juist zien hoe groot het gat met Verstappen kon worden wanneer een coureur niet optimaal presteerde.
Het contrast tussen Pérez en Russell
Volgens Palmer was de Red Bull RB19 in 2023 een dermate superieure bolide dat overwinningen vanaf lagere startposities eigenlijk vanzelfsprekend hadden moeten zijn. Doordat Pérez regelmatig moeite had om zich door het veld naar voren te knokken of zijn polepositions te verzilveren, kregen de ritzeges van Verstappen echter een extra glanslaag. De Britse analist betoogt dat wanneer een coureur als Russell in de tweede Red Bull had gezeten, het werkelijke krachtsverschil tussen de wagen en de rest van het veld veel duidelijker zichtbaar zou zijn geweest.
Bij Mercedes ligt die dynamiek volgens de analist wezenlijk anders. Russell fungeert daar als een onverbiddelijke meetlat voor ieder aanstormend talent. Palmer legt uit dat prestaties van een rijder pas echt op hun merites kunnen worden beoordeeld wanneer de teamgenoot aan de andere kant van de garage constant op de toppen van zijn kunnen presteert. Bij Red Bull ontbrak die interne druk in 2023 volgens hem, waardoor Verstappens zeges soms groter werden gemaakt dan de daadwerkelijke tegenstand op de baan toeliet.
Dominantie en de perceptie van inhaalraces
Als voorbeelden van deze vertekende perceptie wijst men vaak naar wedstrijden waarin Verstappen vanaf het middenveld naar de zege stormde, zoals zijn overwinningen vanaf de negende startplek in Miami of vanaf P6 op het circuit van Spa-Francorchamps. In beide Grands Prix wist de Nederlander zijn teamgenoot op overtuigende wijze te passeren en te verslaan. Volgens de lezing van Palmer toonden deze races echter vooral de zwakte van Pérez aan, in plaats van dat Verstappen bovenmenselijke dingen liet zien met een gelijkwaardige auto.
Palmer concludeert dan ook dat de historische waarde van een inhaalrace altijd nauw verweven is met de prestaties van de teamgenoot. Wanneer een coureur een dominante wagen bestuurt en zijn stalgenoot ondermaats presteert, ontstaat er al snel het beeld van eenzame klasse, terwijl de bolide simpelweg mijlenver voorlag op de concurrentie. Het zorgt ervoor dat de loftrompet over Verstappens zegereeks in 2023 volgens de analist toch van enige nuance moet worden voorzien.
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