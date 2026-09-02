Verlenging Norris is reactie op Verstappen: ‘Denk niet dat het toevallig is’ | GPFans Raceteam
Verlenging Norris is reactie op Verstappen: ‘Denk niet dat het toevallig is’ | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en F1-technisch-expert Vincent Bruins.
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