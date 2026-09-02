Volgens tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Häkkinen nemen renstallen een groot risico als zij in de huidige titelstrijd stalorders uitdelen. De Fin stelt dat de moderne fanschare van de sport het niet zal accepteren als een coureur plotseling tot tweede rijder wordt gebombardeerd. Dat laat hij weten in een interview met Sky Sports News.

De discussie rondom teamorders is actueel nu de strijd om het kampioenschap hevig is. Kimi Antonelli leidt momenteel de dans namens Mercedes met 242 punten, maar daarachter volgen Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Mercedes-rijder George Russell met ieder 183 punten. Ook Lando Norris en Charles Leclerc spelen nog een rol in de top vijf. Tijdens de recente Grand Prix van Nederland op Zandvoort liepen de gemoederen bij Ferrari hoog op toen Hamilton vastzat achter zijn teamgenoot Leclerc.

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Reactie Hamilton volkomen normaal

Hamilton, die de race in de duinen als vierde afsloot, reageerde gefrustreerd over de boordradio. Häkkinen, die spreekt vanuit zijn rol als lid van de Laureus Academy, neemt het op voor de zevenvoudig wereldkampioen."Emoties waren, met de ervaring van Lewis, absoluut normaal. Misschien was het niet alleen emotie, maar ook gewoon gezond verstand. 'We kunnen meer punten scoren als je me laat inhalen!'", aldus de oud-coureur. Hij benadrukt dat de situatie intern bij de Italiaanse renstal inmiddels is uitgelegd.

De voormalig coureur van McLaren wijst erop dat de beleving in de auto fundamenteel anders is dan op de pitmuur of voor de televisiekijker."De coureurs krijgen maar een heel klein percentage van de informatie die wij op tv krijgen", legt Häkkinen uit."Dus als ze achter een andere auto rijden en die laat hen er niet langs, hebben ze niet de informatie en de berekeningen die het team wel heeft. Dan krijg je heel vaak dit soort reacties van de coureurs, wat heel normaal is".

Veranderde dynamiek door achterban

De dynamiek binnen teams is volgens de Fin flink veranderd sinds zijn eigen gevechten met Michael Schumacher. Destijds koos Ferrari er onder leiding van de Duitser al in de eerste race van het seizoen voor om stalorders uit te delen."Het was heel duidelijk dat als één coureur erg sterk is in een team en races begint te winnen en punten begint te scoren, het team zich er zeer van bewust is dat als ze het wereldkampioenschap willen winnen, ze deze ene coureur honderd procent moeten steunen", blikt hij terug. Bij McLaren hanteerde men toen een andere filosofie, waarbij beide rijders gelijke kansen kregen tot de één de ander wiskundig niet meer kon achterhalen.

Tegenwoordig is zo'n vroege keuze voor een eerste coureur veel riskanter, mede door de enorme achterban die de huidige generatie rijders met zich meebrengt."Al deze coureurs hebben tegenwoordig een enorme fanbase in de wereld, en als het team op een dag besluit dat deze coureur nummer twee wordt, zullen de fans dit team kruisigen", waarschuwt Häkkinen. Bovendien hebben de renstallen de punten van beide wagens hard nodig."Nu willen de teams het rijderskampioenschap en het constructeurskampioenschap winnen, ze willen ze allebei winnen. Het is dus belangrijk dat beide coureurs altijd en in elke race maximaal presteren".