Een deelname aan de Formule 1 past momenteel niet binnen de autosportfilosofie van BMW, bevestigt Frank van Meel, de CEO van de M-afdeling van het Duitse merk. De topman stelt dat de koningsklasse te ver afstaat van de straatauto's die het bedrijf produceert en dat het merk zich liever richt op kampioenschappen met een directere technologische doorvertaling.

Hoewel de nieuwe motorreglementen fabrikanten als Audi, Ford en Cadillac hebben verleid tot een instap, peinst BMW er niet over om dat voorbeeld te volgen. De focus van de fabrikant ligt volledig op de endurance-racerij, waar het merk met de BMW M Hybrid V8 actief is in zowel het FIA World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Ook zijn overal ter wereld de M4 GT3 Evo- en M4 GT4-bolides actief. De sportscar-racerij sluit volgens BMW veel beter aan bij de ontwikkeling van de reguliere productiemodellen.

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Formule 1 staat te ver van productieauto's af

Van Meel benadrukt dat een Formule 1-project een volledig afgezonderde operatie zou vereisen. "De Formule 1 staat te ver van ons af, het is te veel een laboratorium en vertaalt zich niet goed genoeg naar productieauto's", vertelt hij tegenover Motor1. Hij wijst erop dat een dergelijk project een losstaand technologiecentrum zou vergen. "Onze klanten en fans houden zeker van de Formule 1, maar ze houden ook van autosport die directer is en dichter bij productieauto's staat. Het verhaal achter 'M' is dat we autosport naar productieauto's brengen. En de Formule 1 past daar voor ons simpelweg niet in."

Naast het WEC is de aanwezigheid in IMSA van cruciaal belang voor de autofabrikant. Van Meel schrijft de groeiende populariteit in de Verenigde Staten deels toe aan deze raceactiviteiten. "Voor ons draait het niet alleen om het WEC, maar ook om IMSA. De VS is met ongeveer veertig procent van ons volume de belangrijkste afzonderlijke markt voor BMW M. BMW is in de VS groot geworden door de autosport. Daarom is IMSA extreem belangrijk voor ons."

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Directe technologietransfer tussen circuit en straat

De wisselwerking tussen het circuit en de openbare weg is volgens de directie direct zichtbaar in de nieuwste modellen. "Het WEC en IMSA passen ook goed bij ons vanwege de directe technologietransfer", stelt de Nederlander. "De M Concept Neue Klasse bevat bijvoorbeeld elementen van de M4 GT3, zoals de voor luchtstroom geoptimaliseerde motorkap en diffuser. De verlichtingsgraphics komen van onze LMDh-raceauto." Ook op motorisch vlak wordt kennis gedeeld. "Er is ook een technologietransfer naar de aandrijflijnen. We gebruiken een V8-hybride in de autosport en hebben V8-hybrides in de M5 en XM. In sommige gevallen werken dezelfde engineers aan deze aandrijflijnen. Via deze kampioenschappen kunnen we bepaalde aspecten sneller en op een meer productierijpe manier testen", concludeert hij.

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