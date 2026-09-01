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Credit for photo: SRO/JEP

Lucas Auer reageert vol trots op binnenslepen Endurance-kampioenschap: "Erg moeilijk"

Credit for photo: SRO/JEP — Foto: © SRO/JEP

Lucas Auer reageert vol trots op binnenslepen Endurance-kampioenschap: "Erg moeilijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lucas Auer, één van de Nürburgring 24h-teamgenoten van Max Verstappen, heeft afgelopen zondag zijn eerste kampioenschap verdiend in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Samen met Maro Engel en Luca Stolz stelde hij de titel met nog één race te gaan al veilig achter het stuur van de Mercedes-AMG van Winward Racing.

Het trio heeft gedurende dit Endurance Cup-seizoen uitstekend gepresteerd. Al hebben Auer, Engel en Stolz geen race gewonnen, ze hebben wel constant flinke punten gescoord. Ze werden tweede op Paul Ricard, tweede op Monza en tweede in de 24 uur van Spa. Een vierde positie op de Nürburgring was vervolgens genoeg om zeker te zijn van het kampioenschap voor de finale in Portimão. De winnaars van de vier verreden races scoorden buiten hun zeges geen punten. Mattia Drudi, Marco Sørensen en Nicki Thiim wonnen op Paul Ricard en de Nürburgring, maar de Comtoyou-Aston Martin viel op Monza en Spa-Francorchamps uit. De achterstand van 27 punten op de Winward Racing-coureurs is dus niet meer goed te maken.

Auer is enorm trots

"De omstandigheden waren vandaag voor iedereen erg moeilijk. De vele neutralisaties maakten het lastig om een ​​ritme te vinden", vertelde Auer na afloop. "Maar dit heeft me ook eens te meer bewezen dat de GT World Challenge het meest veeleisende endurance-kampioenschap in de GT-racerij is."

Engel en Stolz werden in 2018 ook al kampioen, toen samen met Yelmer Buurman, maar voor Auer is dit zijn eerste Endurance Cup-titel. De Oostenrijker vervolgde: "We kunnen enorm trots zijn op onze constante prestaties dit seizoen. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste titel in de Endurance Cup heb veiliggesteld. We zullen er nu alles aan blijven doen om ook het Sprint Cup-kampioenschap en het algemeen klassement te winnen."

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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