F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

We hebben nu twaalf Grands Prix achter de rug in het Formule 1-seizoen van 2026, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.

Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2031 duurt. Max Verstappen tekende tijdens de afgelopen zomerstop bij voor tot en met 2030 om een einde te maken aan speculaties dat hij mogelijk weg zou gaan bij Red Bull Racing. Oscar Piastri heeft tot en met 2028 zekerheid bij McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Hij wordt volgend jaar opnieuw vergezeld door Franco Colapinto. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac. Lewis Hamilton bevestigde in Canada een contract te hebben voor volgend jaar. Alexander Albon en Carlos Sainz hebben ondertussen hun handtekening opnieuw bij Williams gezet.

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Overzicht van de 2027-grid

Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.

Team en

motorleverancier Coureurs Startnummers Laatste jaar van contract Alpine

Mercedes Pierre Gasly

Franco Colapinto 10

43 2028

2027 Aston Martin

Honda onbekend

onbekend –

– –

– Audi onbekend

onbekend –

– –

– Cadillac

Ferrari Valtteri Bottas

Sergio Pérez 77

11 meerjarig (waarschijnlijk 2027)

meerjarig (waarschijnlijk 2027) Ferrari Charles Leclerc

Lewis Hamilton 16

44 meerjarig (waarschijnlijk 2031)

2027 Haas

Ferrari onbekend

onbekend –

– –

– McLaren

Mercedes Lando Norris

Oscar Piastri 1 / 4

81 2027

2028 Mercedes George Russell

onbekend 63

– meerjarig (waarschijnlijk 2027)

– Racing Bulls

Red Bull Ford onbekend

onbekend –

– –

– Red Bull Racing

Red Bull Ford Max Verstappen

onbekend 3

– 2028

– Williams

Mercedes Alexander Albon

Carlos Sainz 23

55 2027

meerjarig (waarschijnlijk 2028)

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