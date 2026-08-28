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Verstappen during practice in Canada

F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Verstappen during practice in Canada — Foto: © Red Bull Content Pool

F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We hebben nu twaalf Grands Prix achter de rug in het Formule 1-seizoen van 2026, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.

Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2031 duurt. Max Verstappen tekende tijdens de afgelopen zomerstop bij voor tot en met 2030 om een einde te maken aan speculaties dat hij mogelijk weg zou gaan bij Red Bull Racing. Oscar Piastri heeft tot en met 2028 zekerheid bij McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Hij wordt volgend jaar opnieuw vergezeld door Franco Colapinto. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac. Lewis Hamilton bevestigde in Canada een contract te hebben voor volgend jaar. Alexander Albon en Carlos Sainz hebben ondertussen hun handtekening opnieuw bij Williams gezet.

Overzicht van de 2027-grid

Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.

Team en
motorleverancier		CoureursStartnummersLaatste jaar van contract
Alpine
Mercedes		Pierre Gasly
Franco Colapinto		10
43		2028
2027
Aston Martin
Honda		onbekend
onbekend

Audionbekend
onbekend

Cadillac
Ferrari		Valtteri Bottas
Sergio Pérez		77
11		meerjarig (waarschijnlijk 2027)
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
FerrariCharles Leclerc
Lewis Hamilton		16
44		meerjarig (waarschijnlijk 2031)
2027
Haas
Ferrari		onbekend
onbekend

McLaren
Mercedes		Lando Norris
Oscar Piastri		1 / 4
81		2027
2028
MercedesGeorge Russell
onbekend		63
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
Racing Bulls
Red Bull Ford		onbekend
onbekend

Red Bull Racing
Red Bull Ford		Max Verstappen
onbekend		3
2028
Williams
Mercedes		Alexander Albon
Carlos Sainz		23
55		2027
meerjarig (waarschijnlijk 2028)

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