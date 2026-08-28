F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
F1-grid voor seizoen 2027: twaalf van de 22 stoeltjes nu al bevestigdMaak ons je Google-favoriet
We hebben nu twaalf Grands Prix achter de rug in het Formule 1-seizoen van 2026, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.
Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2031 duurt. Max Verstappen tekende tijdens de afgelopen zomerstop bij voor tot en met 2030 om een einde te maken aan speculaties dat hij mogelijk weg zou gaan bij Red Bull Racing. Oscar Piastri heeft tot en met 2028 zekerheid bij McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Hij wordt volgend jaar opnieuw vergezeld door Franco Colapinto. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac. Lewis Hamilton bevestigde in Canada een contract te hebben voor volgend jaar. Alexander Albon en Carlos Sainz hebben ondertussen hun handtekening opnieuw bij Williams gezet.
Overzicht van de 2027-grid
Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.
|Team en
motorleverancier
|Coureurs
|Startnummers
|Laatste jaar van contract
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
Franco Colapinto
|10
43
|2028
2027
|Aston Martin
Honda
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Audi
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|meerjarig (waarschijnlijk 2027)
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
|Ferrari
|Charles Leclerc
Lewis Hamilton
|16
44
|meerjarig (waarschijnlijk 2031)
2027
|Haas
Ferrari
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|1 / 4
81
|2027
2028
|Mercedes
|George Russell
onbekend
|63
–
|meerjarig (waarschijnlijk 2027)
–
|Racing Bulls
Red Bull Ford
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Red Bull Racing
Red Bull Ford
|Max Verstappen
onbekend
|3
–
|2028
–
|Williams
Mercedes
|Alexander Albon
Carlos Sainz
|23
55
|2027
meerjarig (waarschijnlijk 2028)
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