De FIA heeft de resultaten gepresenteerd van de eerste en tweede evaluatieperiode van het nieuwe ADUO-systeem. Het heeft aan onder andere GPFans laten weten dat motorleveranciers Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra ontwikkelingsmogelijkheden toegewezen hebben gekregen. Uit de data van de overkoepelende autosportbond blijkt dat de krachtbronnen van deze fabrikanten een prestatieachterstand hebben opgelopen ten opzichte van de beste verbrandingsmotor, die van Red Bull Ford.

Het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-mechanisme (ADUO) is in het leven geroepen onder de nieuwe technische reglementen voor de generatie krachtbronnen die dit seizoen werd geïntroduceerd. Het systeem geeft fabrikanten waarvan de verbrandingsmotor meer dan twee procent achterloopt op de benchmark de kans om extra gehomologeerde upgrades door te voeren, gekoppeld aan meer testtijd op de testbank en een ruimer budgettair kader. Na de eerste evaluatieperiode, die na de Grand Prix van Canada werd afgerond, bleek dat Ferrari, Audi en Honda een achterstand van meer dan vier procent hadden opgebouwd ten opzichte van Red Bull Ford. Hierdoor mogen zij gedurende de huidige cyclus elk twee extra homologaties doorvoeren om het gat te dichten. Mercedes viel in de marge van twee tot vier procent en krijgt op basis van deze resultaten één extra upgrade toegewezen.

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Tombazis gaat in op het ADUO-proces

Tijdens de tweede meetperiode, die na de race in Hongarije afliep, werden er na een nieuwe data-analyse geen nieuwe ontwikkelingskansen uitgedeeld aan de deelnemende fabrikanten. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, stelt dat het proces rondom de prestatie-equalisatie uiterst zorgvuldig is verlopen. "De FIA heeft als onderdeel van ons ADUO-evaluatieproces een grondige en uitputtende analyse uitgevoerd", vertelt de Griekse engineer over de gehanteerde methodiek. "Met de publicatie van de bevindingen van periode twee zijn we er zeker van dat de analyse, gebaseerd op de kwaliteit van de data, ongelooflijk robuust is, wat ons een groot vertrouwen in onze bevindingen geeft."

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Controversieel verbod benadeelt Max Verstappen

Omdat het kampioenschap, dat na de eerdere wijzigingen op de kalender in totaal 23 raceweekenden telt, voor het eerst werkt met deze complexe regels rondom actieve aerodynamica en een gelijke vermogensverdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor, houdt de bond nadrukkelijk ruimte voor tussentijdse aanpassingen. "Dit is het eerste jaar van ADUO, dus natuurlijk zijn er gebieden die we in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen, in overleg met alle motorfabrikanten", voegt Tombazis toe over de toekomst van het systeem. De derde meetperiode voor de fabrikanten beslaat de reeks van de onlangs verreden Dutch Grand Prix op Zandvoort tot en met de race in Mexico-Stad.

Alleen Red Bull Ford - met coureurs Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad - is dus een ontwikkelingsverbod opgelegd op het gebied van de power unit, en het is een controversieel besluit. De ADUO-metingen kijken namelijk alleen naar de kracht van de verbrandingsmotor, en met de elektrische motor wordt dus geen rekening gehouden. De FIA zelf wilde dit wel aanpassen in aanloop naar dit seizoen, maar de motorfabrikanten kozen er zelf voor om het systeem aan te houden zoals we die nu kennen.