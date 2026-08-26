Echtgenote Adrian Newey deelt sneer uit na felle kritiek op Aston Martin: "Wie?"
Echtgenote Adrian Newey deelt sneer uit na felle kritiek op Aston Martin: "Wie?"Maak ons je Google-favoriet
De Spaanse Formule 1-journalist Antonio Lobato heeft fel uitgehaald naar het door Adrian Newey ontworpen chassis van Aston Martin, maar die kritiek is niet onopgemerkt gebleven bij de familie van de ontwerper. Waar Lobato de lezing van Fernando Alonso tegenspreekt en stelt dat de bolide momenteel één van de slechtste op de grid is, diende de vrouw van Newey hem op social media gevat van repliek.
De uitspraken van de commentator van DAZN, die de uitzendrechten van de koningsklasse heeft in Spanje, werden gedeeld via een video van nieuwsplatform SoyMotor. Lobato ontkrachtte daar de eerdere woorden van Alonso. De tweevoudig wereldkampioen vindt dat Aston Martin over een competitief chassis beschikt en dat het vooral de Honda-power unit is die de Britse formatie tegenzit. Lobato beweert echter dat de tegenvallende prestaties niet alleen aan de motor liggen, maar dat de auto aerodynamisch gezien en qua bouw simpelweg te traag is. Daarnaast stelde hij dat de uitvalbeurt van Lance Stroll in de Dutch Grand Prix te wijten was aan betrouwbaarheidsproblemen, hoewel de coureur zelf tegenover onder andere GPFans had aangegeven dat schade door brokstukken de oorzaak was.
Amanda Newey deelt online flinke stoot uit
De kritische houding van de verslaggever leverde hem een viral reactie op van de echtgenote van Newey, die niet alleen ontwerper is, maar ook uitvoerend technisch partner en interim-teambaas. Amanda Newey staat erom bekend haar man publiekelijk te verdedigen op social media. Onder Lobato's uitspraken plaatste zij dan ook een veelzeggende reactie: "Wie?", zo klonk het kort maar krachtig. Deze respons na de Dutch Grand Prix trok direct veel bekijks online.
Ze hoefde slechts één woord te typen op X om de beweringen niet alleen naar het rijk der fabelen te sturen, maar ook om aan te geven dat de beweringen überhaupt niet van een belangrijk genoeg persoon kwamen. Desondanks kent de renstal uit Silverstone onder de nieuwe reglementen wel een uiterst moeizame periode. Aston Martin bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts drie punten, vlak boven het puntloze Cadillac.
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