Piastri baalt na deceptie in Dutch GP: 'Daarna werd het een puinhoop'
Piastri baalt na deceptie in Dutch GP: 'Daarna werd het een puinhoop'Maak ons je Google-favoriet
Oscar Piastri heeft met een uitgesproken kritische blik teruggekeken op zijn teleurstellend verlopen Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Terwijl zijn teamgenoot Lando Norris de race op dominante wijze wist te winnen voor Andrea Kimi Antonelli, kwam de Australische coureur van McLaren niet verder dan een kleurloze zesde positie. Voor Piastri betekende het resultaat in de duinen opnieuw een bittere pil in een fase waarin hij naar eigen zeggen simpelweg de pure snelheid mist.
De basis voor de moeizame zondagmiddag werd deels gelegd door een afwijkende bandenkeuze en operationele tegenslag bij de formatie uit Woking. McLaren stuurde Piastri in eerste instantie weg met het plan om de harde band tot het einde van de wedstrijd te gebruiken. Dat strijdplan pakte echter niet zoals verwacht uit, waarna een trage pitstop van 5,4 seconden in ronde 18 de problemen verder vergrootte. Piastri relativeerde de impact van die miskleun echter snel: "Het idee was om op de harde banden te starten en die tot het einde te gebruiken, maar het werd al snel duidelijk dat de harde banden niet echt ideaal waren. Maar ik denk niet dat dat het grootste probleem was. De trage pitstop was natuurlijk pijnlijk, en het tempo daarna ook, en er waren veel verschillende strategieën, maar ik denk niet dat die van ons echt het probleem van de race was".
Kortstondige opleving na rode vlag
De race werd al vroeg opgeschrikt door een zware crash van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen in de Arie Luyendykbocht, wat een code rood en een volledige herstart teweegbracht. Piastri mocht het veld vanaf de vijfde startpositie opnieuw aanvallen en leek zich aanvankelijk knap te herstellen. Hij waagde met succes een inhaalactie buitenom en profiteerde optimaal van een technisch probleem bij Mercedes-coureur George Russell, die desondanks later alsnog als derde finishte.
Over die sterke fase vertelde de McLaren-rijder: "Vanaf de vijfde startpositie kon ik toen buitenom gaan, en dat was veel prettiger, want ik pakte een positie. Toen schakelde George’s motor over naar de achteruitversnelling richting bocht 7, en ik pakte er nog een, dus dat was een bonus. Daarna ging het eigenlijk bergafwaarts".
Verval en problemen met bandenmanagement
De opmars bleek van korte duur, want zodra de wedstrijd zich settelde, zakte het tempo van Piastri drastisch in. De Australiër slaagde er niet in om het rubber op de juiste bedrijfstemperatuur te houden en werd op de baan voorbijgestoken door beide bolides van Ferrari. Doordat hij daarbij van de ideale racelijn af moest wijken, pikte zijn McLaren een aanzienlijke hoeveelheid vuil en los rubber op, wat de situatie verergerde.
Piastri vatte die pijnlijke fase onomwonden samen: "De eerste vijf ronden waren oké, en daarna werd het een puinhoop. Ik weet niet precies hoe het einde was. Toen de Ferrari’s me ook voorbij waren, reed ik door de ‘marbles’ en kreeg ik ook een hoop vuil op mijn banden, maar helaas is dit niet de eerste race waarin het tempo er gewoon niet is. Dus we moeten uitzoeken waarom".
Zoeken naar antwoorden binnen McLaren
De tegenvallende race op Zandvoort legt een breder vraagstuk bloot voor Piastri, die inmiddels al acht Grands Prix op rij niet op het podium heeft gestaan en in de tussenstand van het wereldkampioenschap op 104 punten staat. Het contrast met zijn teamgenoot Norris is groot; de Brit toonde met zijn overwinning aan dat het chassis van McLaren momenteel uitstekend functioneert op circuits met karakteristieken zoals Zandvoort.
Piastri weigert dan ook naar het materiaal te wijzen en zoekt de oorzaak nadrukkelijk bij zichzelf: "Lando heeft de race met een flinke voorsprong gewonnen, dus ik denk dat de auto er goed voor staat. De afgelopen twee raceweekends was de auto snel, en ik denk dat deze twee circuits goed bij de auto passen, het is alleen dat ik er om de een of andere reden de snelheid niet uit heb kunnen halen". Met de aankomende races op de kalender wacht McLaren en Piastri dan ook een belangrijk analysetraject om het prestatieverschil intern snel te dichten.
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