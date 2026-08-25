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FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"

A composite image of the FIA logo with a Dutch themed background — Foto: © IMAGO x GPFANS

FIA lanceert statement na misbruik tegen stewards Dutch GP: "Bedreigingen nooit rechtvaardig"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De FIA heeft zich stevig uitgesproken tegen de online haat die na de F1 Dutch Grand Prix is ontstaan richting de stewards. De aanleiding voor het statement is een felle uithaal van Sean Summers, de marketingdirecteur van Mercado Libre, die op sociale media uithaalde naar de FIA na de straffen voor Alpine-coureur Franco Colapinto.

Het incident dat de gemoederen zo hoog deed oplopen, vond afgelopen zondag plaats op een nat Circuit Zandvoort. Tijdens de openingsronde maakte Max Verstappen een zware crash mee, waarna er met gele vlaggen werd gezwaaid. Colapinto haalde op dat moment Yuki Tsunoda in, wat hem op een drive-through penalty en twee strafpunten op zijn licentie opleverde. De Argentijn zou uiteindelijk als veertiende aan de finish komen, ver buiten de punten.

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Summers nam de beslissingen van de stewards niet in dank af en uitte zijn frustraties openlijk op X (voormalig Twitter). "De FIA-stewards helpen de integriteit van de Formule 1 om zeep", zo schreef de topman van het Latijns-Amerikaanse miljardenbedrijf. "Dit seizoen bewijzen ze verschrikkelijk te zijn en beïnvloeden ze de raceresultaten. Incompetentie? Oneerlijkheid? Allebei? Er is iets ernstig mis met de cultuur van die organisatie."

De autosportbond liet de aantijgingen echter niet onbesproken en publiceerde een officieel statement via de United Against Online Abuse-coalitie. In de verklaring benadrukt de FIA dat de stewards na de Dutch Grand Prix het doelwit werden van online misbruik. "De United Against Online Abuse-coalitie veroordeelt alle vormen van misbruik en intimidatie", zo valt er te lezen in het statement. "Meningsverschillen over beslissingen horen bij de sport, maar mogen nooit bedreigingen of persoonlijke aanvallen rechtvaardigen", stelt de bond duidelijk.

De FIA roept iedereen die bij de sport betrokken is op om zowel online als offline met respect en verantwoordelijkheid te handelen. Het is overigens niet de eerste keer dat de bond in actie moet komen tegen dergelijk gedrag. De speciale coalitie tegen online haat werd in 2023 in het leven geroepen nadat een steward te maken kreeg met gerichte aanvallen na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten.

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