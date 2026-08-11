Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collegaMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen geniet ook nog even van zijn zomerstop, want komende week gaat de koningsklasse in Zandvoort het seizoen hervatten. De Nederlander werd daarbij op vakantie door een collega gespot, die ook snel even een kiekje nam.
Volgend weekend maakt de Formule 1 zich niet alleen op voor de hervatting van het seizoen, in Zandvoort wordt namelijk de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix gevierd. Daar waar Verstappen in voorgaande jaren nog een kans had op de zege, lijkt de viervoudig kampioen zich dit seizoen te moeten gaan toeleggen op de plekken achter de overwinnaar.
Verstappen duikt op bij vriendengroep Lindblad
Voordat het zover is, kan de Nederlander samen met zijn andere 21 collega's genieten van de welverdiende pauze. Op vakantie kwam hij dan ook collega Arvid Lindblad tegen, die het niet kon laten om ook snel even een groepsfoto te nemen.
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