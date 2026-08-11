close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS x Instagram: matiaszagazeta

Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen geniet ook nog even van zijn zomerstop, want komende week gaat de koningsklasse in Zandvoort het seizoen hervatten. De Nederlander werd daarbij op vakantie door een collega gespot, die ook snel even een kiekje nam.

Volgend weekend maakt de Formule 1 zich niet alleen op voor de hervatting van het seizoen, in Zandvoort wordt namelijk de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix gevierd. Daar waar Verstappen in voorgaande jaren nog een kans had op de zege, lijkt de viervoudig kampioen zich dit seizoen te moeten gaan toeleggen op de plekken achter de overwinnaar.

Verstappen duikt op bij vriendengroep Lindblad

Voordat het zover is, kan de Nederlander samen met zijn andere 21 collega's genieten van de welverdiende pauze. Op vakantie kwam hij dan ook collega Arvid Lindblad tegen, die het niet kon laten om ook snel even een groepsfoto te nemen.

Gerelateerd

Max Verstappen Arvid Lindblad

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

  • Vandaag 13:52
  • 5
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

  • Vandaag 10:01
  • 7
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

  • 1 uur geleden
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

  • 3 uur geleden
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

  • Gisteren 19:31
  • 4
Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

  • Vandaag 12:02
  • 2

Net binnen

18:09
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
17:01
Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"
16:01
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'
14:56
Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'
13:52
'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x