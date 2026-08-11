close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026, Red Bull

Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Hoewel Max Verstappen in Nederland altijd kan genieten van een grote groep fans, is dat in het buitenland niet altijd zo geweest. Toch wist de viervoudig kampioen de afgelopen jaren veel aan populariteit te winnen en in gesprek met Formule 1 Magazine trekt hij de vergelijking met Johan Cruijff.

Verstappen kende in 2021 zijn eerste echte titelstrijd. In die periode werd hij door de Britse media zo nu en dan als de 'slechterik' weggezet, een rol die de Nederlander ook kreeg in de docuserie Drive to Survive van Netflix. Toch heeft hij in 2024 en 2025, toen Red Bull niet meer beschikte over de snelste wagen en Verstappen anders moest rijden in de titelstrijd, weer veel harten gewonnen, ook aan de overkant van de plas.

'Succes belangrijk, maar talent ook'

Bij het medium legt Verstappen uit dat winnen natuurlijk een aantrekkingskracht heeft, maar niet alles is: "Nou ja, succes helpt natuurlijk enorm. Als Johan Cruijff geen bal had kunnen trappen, was hij nooit zo populair geworden." Daarnaast heeft de Nederlander zich de afgelopen jaren ook laten gelden als mentor voor de rookies en is hij ook niet de moeilijkste om zijn mening kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld over de huidige F1-wagens: "Het is altijd een combinatie. Er zijn genoeg voetballers die enorm populair zijn van wie ik denk: zijn dit wel de juiste voorbeelden voor kinderen? Maar Johan Cruijff stond ook bekend om en werd geliefd vanwege de dingen die hij zei en de manier waarop hij dacht."

Daarbij is Verstappen geen fervent boekenlezer, zo onthult hij, maar voor de voetballegende maakt hij graag een uitzondering: "Kijk, ik lees nooit boeken. Ik heb er echt een hekel aan. Maar als er een nieuw boek over Johan Cruijff uitkomt, lees ik het wel. Omdat dat me wél interesseert."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'

  • Vandaag 13:52
  • 5
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

  • 1 uur geleden
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

  • Gisteren 19:31
  • 4
Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

Montoya helder over Verstappen: "Nog niet de beste aller tijden"

  • Vandaag 12:02
  • 2
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje

  • Vandaag 10:01
  • 7
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

  • 25 minuten geleden

Net binnen

19:04
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
18:09
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
17:01
Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"
14:56
Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'
13:52
'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x