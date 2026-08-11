Hoewel Max Verstappen in Nederland altijd kan genieten van een grote groep fans, is dat in het buitenland niet altijd zo geweest. Toch wist de viervoudig kampioen de afgelopen jaren veel aan populariteit te winnen en in gesprek met Formule 1 Magazine trekt hij de vergelijking met Johan Cruijff.

Verstappen kende in 2021 zijn eerste echte titelstrijd. In die periode werd hij door de Britse media zo nu en dan als de 'slechterik' weggezet, een rol die de Nederlander ook kreeg in de docuserie Drive to Survive van Netflix. Toch heeft hij in 2024 en 2025, toen Red Bull niet meer beschikte over de snelste wagen en Verstappen anders moest rijden in de titelstrijd, weer veel harten gewonnen, ook aan de overkant van de plas.

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'Succes belangrijk, maar talent ook'

Bij het medium legt Verstappen uit dat winnen natuurlijk een aantrekkingskracht heeft, maar niet alles is: "Nou ja, succes helpt natuurlijk enorm. Als Johan Cruijff geen bal had kunnen trappen, was hij nooit zo populair geworden." Daarnaast heeft de Nederlander zich de afgelopen jaren ook laten gelden als mentor voor de rookies en is hij ook niet de moeilijkste om zijn mening kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld over de huidige F1-wagens: "Het is altijd een combinatie. Er zijn genoeg voetballers die enorm populair zijn van wie ik denk: zijn dit wel de juiste voorbeelden voor kinderen? Maar Johan Cruijff stond ook bekend om en werd geliefd vanwege de dingen die hij zei en de manier waarop hij dacht."

Daarbij is Verstappen geen fervent boekenlezer, zo onthult hij, maar voor de voetballegende maakt hij graag een uitzondering: "Kijk, ik lees nooit boeken. Ik heb er echt een hekel aan. Maar als er een nieuw boek over Johan Cruijff uitkomt, lees ik het wel. Omdat dat me wél interesseert."

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