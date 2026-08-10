Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verdient Max Verstappen veel lof voor zijn inhaalactie op Lewis Hamilton. De Colombiaan, die tegenwoordig actief is als analist, stelt dat de manoeuvre van de Red Bull Racing-coureur uitstekend was ingeschat en allesbehalve roekeloos was.

De lovende woorden komen in een uitdagende fase van de carrière van de Nederlander. In de eerste elf races van dit seizoen wist hij in de RB22 nog geen overwinning te boeken, waardoor hij momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet met 109 punten. Vlak voor de zomerstop liet hij echter wel een stijgende lijn zien met een derde plaats in België en een tweede plek in Hongarije.

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Geen roekeloze actie

Montoya blikt tegenover Betpack terug op de verrichtingen op de baan en nam het gevecht tussen Verstappen en de huidige Ferrari-coureur Hamilton onder de loep. "Hij wilde Lewis inhalen en toen hij wilde remmen, besefte hij dat Lewis vroeg had geremd, dus ging hij ervoor", aldus Montoya. De analist, die zelf nauw betrokken is bij de loopbaan van zijn in de Formule 2 uitkomende zoon Sebastián, benadrukt dat de inhaalactie goed was uitgevoerd. "Het was niet roekeloos. Hij schoot niet eens te wijd", voegt hij daaraan toe.

'Enorm verrast'

De lovende kritiek van Montoya is opvallend, maar hij ziet in dit soort momenten precies waarom de teamgenoot van Isack Hadjar zo succesvol is. "Lewis werd uiteindelijk enorm verrast door Max. Dat is waarom Max Max is", vervolgt de Colombiaan. Hij steekt zijn bewondering voor de wagenbeheersing van de coureur dan ook niet onder stoelen of banken. "Of je het nu leuk vindt of niet, de manier waarop die gozer een auto kan besturen. Hij is echt ongelooflijk", klinkt het lovend.

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