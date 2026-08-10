Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verdient Max Verstappen veel lof voor zijn inhaalactie op Lewis Hamilton. De Colombiaan, die tegenwoordig actief is als analist, stelt dat de manoeuvre van de Red Bull Racing-coureur uitstekend was ingeschat en allesbehalve roekeloos was.
De lovende woorden komen in een uitdagende fase van de carrière van de Nederlander. In de eerste elf races van dit seizoen wist hij in de RB22 nog geen overwinning te boeken, waardoor hij momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet met 109 punten. Vlak voor de zomerstop liet hij echter wel een stijgende lijn zien met een derde plaats in België en een tweede plek in Hongarije.
Geen roekeloze actie
Montoya blikt tegenover Betpack terug op de verrichtingen op de baan en nam het gevecht tussen Verstappen en de huidige Ferrari-coureur Hamilton onder de loep. "Hij wilde Lewis inhalen en toen hij wilde remmen, besefte hij dat Lewis vroeg had geremd, dus ging hij ervoor", aldus Montoya. De analist, die zelf nauw betrokken is bij de loopbaan van zijn in de Formule 2 uitkomende zoon Sebastián, benadrukt dat de inhaalactie goed was uitgevoerd. "Het was niet roekeloos. Hij schoot niet eens te wijd", voegt hij daaraan toe.
'Enorm verrast'
De lovende kritiek van Montoya is opvallend, maar hij ziet in dit soort momenten precies waarom de teamgenoot van Isack Hadjar zo succesvol is. "Lewis werd uiteindelijk enorm verrast door Max. Dat is waarom Max Max is", vervolgt de Colombiaan. Hij steekt zijn bewondering voor de wagenbeheersing van de coureur dan ook niet onder stoelen of banken. "Of je het nu leuk vindt of niet, de manier waarop die gozer een auto kan besturen. Hij is echt ongelooflijk", klinkt het lovend.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 18:15
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"
- 7 augustus 2026 14:34
- 13
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Controversieel Verstappen-account op X verdwenen, Russell stapt in het huwelijksbootje | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Stella deelt waarschuwing uit aan concurrentie: 'Plicht om prijzenkast te blijven vullen'
- 3 uur geleden
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"
- Vandaag 19:31
- 2
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 18:15
Supercomputer voorspelt: zo eindigt het Formule 1-seizoen van 2026
- Vandaag 17:01
- 1
Domenicali voert gesprekken met Verstappen over toekomst: 'Hij houdt van de sport'
- Vandaag 15:58
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 6 augustus
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'
- 23 juli