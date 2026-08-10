VIDEO | Verstappen overweegt bijzonder project, 'Pérez praat met Williams' | GPFans News
VIDEO | Verstappen overweegt bijzonder project, 'Pérez praat met Williams' | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft plannen om in de toekomst een eigen museum te openen. De viervoudig wereldkampioen denkt momenteel na over een geschikte locatie voor het project, dat als inspiratiebron moet dienen voor de jeugd, zo laat de F1-coureur van Red Bull Racing weten.
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