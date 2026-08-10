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Fernando Alonso and Max Verstappen in Bahrain during F1 Testing

VIDEO | Verstappen overweegt bijzonder project, 'Pérez praat met Williams' | GPFans News

VIDEO | Verstappen overweegt bijzonder project, 'Pérez praat met Williams' | GPFans News

Sebastiaan Kissing
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Max Verstappen heeft plannen om in de toekomst een eigen museum te openen. De viervoudig wereldkampioen denkt momenteel na over een geschikte locatie voor het project, dat als inspiratiebron moet dienen voor de jeugd, zo laat de F1-coureur van Red Bull Racing weten.

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