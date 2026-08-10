'Cadillac kijkt rond naar opvolgers voor Bottas en Pérez'
'Cadillac kijkt rond naar opvolgers voor Bottas en Pérez'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Sergio Pérez en Valtteri Bottas vooral Cadillac aan het opbouwen zijn, meldt FoxSports Mexico dat het duo zich toch wel zorgen moet gaan maken over de toekomst bij het team. Zo zou de Amerikaanse renstal twee jongere coureurs op het oog hebben en die zouden, ondanks de doorlopende contracten, volgend jaar al kunnen instappen.
Cadillac is in 2026 gedebuteerd binnen de Formule 1, waarbij er de afgelopen maanden ook diverse opstartproblemen te bespeuren waren. Qua power unit heeft het team op safe gespeeld door die dit jaar af te nemen van Ferrari, al is het doel om vanaf 2029 met hun eigen krachtbron te komen. De wagen kent daarnaast ook diverse problemen, waarbij de remmen de afgelopen weken vooral de boosdoener waren.
Cadillac lijkt rond te kijken
Hoewel Cadillac dus veel euvels heeft om weg te werken, blijkt het team dus ook nog naar twee opvolgers te zoeken voor het huidige rijdersduo. De naam van Rafael Câmara zingt rond rondom het Amerikaanse team. De Formule 2-coureur is onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en bezet momenteel de tweede plek in het kampioenschap.
Ook Red Bull-junior en F2-klassementsleider Nikolas Tsolov wordt genoemd voor het zitje bij Cadillac, al wordt die kans alleen groot geacht wanneer de Bulgaarse coureur geen kans krijgt bij het zusterteam van Red Bull Racing, de Racing Bulls.
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