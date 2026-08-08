We zijn op helft van de zomerstop. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Er is meer duidelijkheid rondom de toekomstige F1-kalenders. Stefano Domenicali geeft aan dat een terugkeer van de Hockenheimring gaat gebeuren, al liggen er meer landen en circuits op de loer. De CEO maakt verder duidelijk dat het sprintformat in 2027 uitgebreid gaat worden naar meer raceweekenden. Ondertussen is Davina Michelle uitgekozen als de zangeres voor het Wilhelmus voor de aankomende laatste editie van de Dutch Grand Prix en is Jessica Hawkins ervan overtuigd dat vrouwen fysiek sterk genoeg zijn om deel te nemen aan de koningsklasse. Verder zou Sergio Pérez in gesprek zijn met Williams en heeft Mercedes weer een trucje bedacht.

Artikel gaat verder onder video

Duitse GP gaat "zeker gebeuren", maar 'vier niet-Europese landen azen ook op F1-race'

De Formule 1 keert in de toekomst absoluut terug naar Duitsland, zo heeft Stefano Domenicali bevestigd. Volgens de CEO van de koningsklasse is het niet langer de vraag of, maar wanneer de Grand Prix van Duitsland weer op de kalender verschijnt. "Ik denk dat Duitsland wil dat we op de middellange termijn nadenken of ze kunnen terugkeren op de kalender ... Maar het gaat zeker gebeuren", aldus de Italiaanse bestuurder bij een presentatie van de kwartaalcijfers van F1-eigenaar Liberty Media. Tegelijkertijd is de concurrentie echter moordend: locaties in Rwanda, Thailand, Zuid-Afrika en Argentinië zouden ook op een felbegeerd plekje azen. Lees hier het hele artikel over de comeback van de Hockenheimring.

© SRO Motorsports Group

Davina Michelle mag Wilhelmus zingen bij Dutch GP: "En er gaat iets speciaals gebeuren"

Davina Michelle mag opnieuw het volkslied zingen voorafgaand aan de Formule 1-race in Zandvoort. Ze vindt het een enorme eer dat ze deze rol krijgt voor de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix. Tijdens de historische terugkeer van de koningsklasse naar Nederland in 2021 nam de zangeres de honneurs ook al waar. Bij Radio 538 benadrukt zij dat de organisatie dit niet is vergeten. "Dat was het eerste jaar, sinds het weer terugkwam natuurlijk. Het voelt nu ook wel een soort van als een cirkeltje dat rond is", aldus Michelle. Lees hier het hele artikel over de laatste F1-race op Zandvoort.

Related image

Jessica Hawkins overtuigd: "Vrouwelijke coureurs zijn fysiek sterk genoeg voor F1"

Jessica Hawkins is ervan overtuigd dat vrouwelijke coureurs fysiek in staat zijn om in de Formule 1 te racen. De coureur en stuntvrouw, die momenteel bij Aston Martin F1 de rol bekleedt van hoofd van het F1 Academy-team en Driver Ambassador, stelt dat de fysieke barrière niet de reden is dat vrouwen de koningsklasse momenteel niet bereiken. "Ik ben er absoluut van overtuigd dat vrouwen sterk genoeg zijn voor de Formule 1. Overtuigd", aldus Hawkins bij de Road To Success-podcast. "Nadat ik er zelf in heb gereden voor een halve race-afstand, had ik net zo goed een hele race-afstand kunnen doen", blikt zij terug op een test met een Aston Martin F1-bolide. Lees hier het hele artikel over vrouwelijke coureurs in de Formule 1.

Related image

'Pérez in gesprek met Williams als mogelijke opvolger Sainz voor 2027'

Het management van Sergio Pérez zou achter de schermen gesprekken met Williams voeren over een mogelijk stoeltje voor het Formule 1-seizoen van 2027. Omdat de toekomst van Carlos Sainz bij de Britse renstal momenteel uiterst onzeker is, lijkt teambaas James Vowles zijn opties open te houden. 'Checo' is daarbij naar verluidt nadrukkelijk in beeld gekomen als alternatief. Terwijl Alexander Albon dankzij een meerjarig contract al verzekerd is van zijn plek voor 2027, geldt dat niet voor zijn teamgenoot. Sainz tekende weliswaar ook een langere verbintenis, maar hij overweegt nu zijn toekomst vanwege de zwaar tegenvallende prestaties van de FW48. Lees hier het hele artikel over gesprekken tussen 'Checo' en Williams.

Related image

Formule 1 zal met "1000 procent" zekerheid meer sprintraces organiseren in 2027

Stefano Domenicali heeft aangegeven dat het aantal sprintraces in de Formule 1 vanaf 2027 fors omhooggaat. De CEO van de Formula One Group heeft tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers van F1-eigenaar Liberty Media laten weten dat het format verder wordt uitgebreid. De Italiaan stelt dat de sprintraces zeer succesvol zijn gebleken in het aantrekken van publiek buiten de zondag. Domenicali benadrukte dat de Formule 1 met "1000 procent" zekerheid meer sprints zal organiseren in 2027. Hoewel er in de wandelgangen wordt gesproken over een uitbreiding naar tien of zelfs twaalf sprintraces, is een exact aantal nog niet officieel gecommuniceerd. Lees hier het hele artikel over de uitbreiding van het sprintformat.

Related image

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

Mercedes verrast vriend en vijand dit F1-seizoen met een opmerkelijke truc op de baan. Waar coureurs normaal gesproken vol gas over de start-finishlijn rijden, gaan de Zilverpijlen juist van het gaspedaal af op circuits met een korte run naar start-finish. Toch komt deze ongebruikelijke techniek bij George Russell en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli niet uit de lucht vallen. Door te spelen met het energieverbruik en de software eromheen krijgt de Duitse formatie het voor elkaar om snelheid te vinden zonder het gaspedaal verder aan te raken, al zitten er wel risico's aan vast. Lees hier het hele artikel over het foefje van Mercedes.

Related image

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd