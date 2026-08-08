Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is de grootste hindernis voor George Russell in de titelstrijd niet alleen de pure snelheid van Kimi Antonelli. De Colombiaan stelt dat de jonge Italiaan simpelweg te aardig is, waardoor het voor zijn Britse teamgenoot lastig is om de benodigde woede op te bouwen om hem te verslaan.

Dat laat de oud-coureur weten in gesprek met PlanetF1.com. Hoewel Russell voorafgaand aan dit seizoen nog werd gezien als de favoriet om Mercedes naar de eerste coureurstitel in jaren te leiden, is het momenteel de 19-jarige Italiaan die de dienst uitmaakt bij de Zilverpijlen. De WK-leider is de zomerstop van 2026 ingegaan met een totaal van 219 punten en liefst zes overwinningen, waarmee hij op 7 augustus 2026 een voorsprong van vijftig punten heeft opgebouwd ten opzichte van Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur George Russell moet momenteel genoegen nemen met de derde plaats in het klassement en kijkt tegen een flinke achterstand aan op zijn jongere stalgenoot.

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Te aardig om te haten

De dynamiek binnen de Duitse renstal zorgt volgens Montoya voor een unieke uitdaging. "De dynamiek is lastig, want Kimi is verdomd snel en hij is ook een heel erg sympathieke jongen", aldus de oud-coureur. Hij benadrukt dat een rivaliteit makkelijker ontstaat wanneer coureurs elkaar niet liggen. "Als iemand snel is en een klootzak is, is het zoveel makkelijker om tegen hem te vechten en die woede op te bouwen om het momentum te creëren om hem te vernietigen. Maar als de jongen zo aardig is...", verklaart hij. Om het tij te keren, zal de nummer drie uit het kampioenschap een manier moeten vinden om het tempo van het Italiaanse toptalent te evenaren. "Ik denk dat George een manier moet vinden om Kimi te matchen. Als hij Kimi evenaart, zal hij Kimi in een ongemakkelijke positie brengen", vervolgt Montoya.

Pechreeks voor Russell

De afgelopen raceweekenden slaagde de Brit er echter niet in om het vuur aan de schenen van zijn stalgenoot te leggen. Tijdens de Grand Prix van België viel hij in de openingsronde stil vanwege een lege batterij, terwijl hij in Hongarije na een waterlek in de kwalificatie en een softwareprobleem bij de start buiten de punten eindigde. De Mercedes-coureur baalt enorm van de aanhoudende tegenslagen in het 2026-seizoen. "Het is gewoon ongelooflijk, de lijst met dingen die dit seizoen zijn gebeurd", verzucht hij tegenover het Britse medium. Omdat het gat in het kampioenschap inmiddels flink is opgelopen, probeert Russell de druk nu volledig bij de jonge koploper te leggen. Met nog een flink aantal races te gaan na de zomerstop, beginnend met de Dutch Grand Prix op Zandvoort, stelt hij dat zijn teamgenoot degene is met alles te verliezen. "Als ik het vanuit de positie van mijn concurrent bekijk, zit je nu min of meer in een situatie waarin je zo'n buffer hebt, dat het voelt alsof je hem alleen nog maar kunt behouden of kunt verliezen", concludeert hij. Zijn boodschap aan het adres van de Italiaan is dan ook helder: "Hij kan hem alleen nog maar verliezen", besluit de Brit.

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