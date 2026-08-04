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Kimi Antonelli, George Russell, Monaco GP, 2026, generic

Mercedes wil nog lang niet denken aan teamorders: 'Veel te vroeg daarvoor'

Kimi Antonelli, George Russell, Monaco GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Mercedes wil nog lang niet denken aan teamorders: 'Veel te vroeg daarvoor'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het team van Mercedes wil nog lang niet denken aan ingrijpen op de baan om een van de titelkandidaten te beschermen, zo legt Bradley Lord uit. De vervangend teambaas van het Duitse team wil uiteraard beide kampioenschappen dit seizoen verzilveren, maar vindt het te vroeg om Kimi Antonelli de voorkeur boven George Russell te geven.

Mercedes was in de jaren dat Nico Rosberg en Lewis Hamilton het tegen elkaar opnamen ook terughoudend met teamorders. Destijds mondde de strijd in 2016 uit in het voordeel van de Duitser, maar waren er genoeg akkefietjes op de baan tussen het duo. Ook in de jaren erna ging de 'titelstrijd' tussen de coureurs van Mercedes, maar Valtteri Bottas vormde een minder groot gevaar voor de titelkansen van Hamilton, al heeft het team ook een aantal keer ingegrepen. Daarbij sprak James Vowles, destijds nog actief voor Mercedes, de legendarische woorden uit: 'Valtteri, it's James...'

Te vroeg in het seizoen voor teamorders

Anno 2026 wil Mercedes vooral nog niet denken aan teamorders, zo onthult Lord in gesprek met FormulaPassion. "Het principe is eenvoudig: als een Mercedes de race kan winnen, moet een Mercedes die winnen, en dat komt op de eerste plaats. Het team komt op de eerste plaats en het constructeurskampioenschap is de primaire doelstelling van het team." De voorsprong van Antonelli op Russell bedraagt momenteel 59 punten, maar McLaren zag er in Hongarije ook sterk uit en Lando Norris wist zelfs te winnen. "We zitten midden in het seizoen en het is te vroeg om over deze dingen na te denken. We richten ons niet op hypothetische scenario's", legt Lord uit.

Beide kampioenschappen moeten worden gepakt

Daarbij stelt Lord dat het belangrijkste is om beide kampioenschappen te winnen, ongeacht hoe die worden binnengehaald: "We willen beide kampioenschappen winnen, absoluut, en we zullen onszelf de beste kans geven om dat te doen door twee auto's zo vaak mogelijk over de finish te krijgen op de hoogst mogelijke posities, iets wat we dit jaar in geen enkele race hebben kunnen doen."

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