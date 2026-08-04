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Verstappen, Hamilton, Barcelona GP, generic, 2026

VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam

VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam

Redactie
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De zomerstop is aangebroken en de coureurs en teams kunnen even genieten van een welverdiende pauze. Toch zijn er enkele coureurs die deze extra rust goed kunnen gebruiken. In de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Remy Ramjiawan en tafelgast Vincent Bruins welke coureurs "hun batterijtje echt even opnieuw moeten opladen".

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