VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop is aangebroken en de coureurs en teams kunnen even genieten van een welverdiende pauze. Toch zijn er enkele coureurs die deze extra rust goed kunnen gebruiken. In de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Remy Ramjiawan en tafelgast Vincent Bruins welke coureurs "hun batterijtje echt even opnieuw moeten opladen".
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