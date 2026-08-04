Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"
Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"Maak ons je Google-favoriet
Arvid Lindblad vindt het fascinerend om de carrière van Max Verstappen te aanschouwen. De achttienjarige Brit stelt dat de passie van de viervoudig wereldkampioen veel verder reikt dan alleen de Formule 1 en dat dit hem onderscheidt van anderen.
Lindblad maakt momenteel zijn debuut als fulltime coureur in de koningsklasse van de autosport. De voormalig Formule 2-rijder vormt bij het zusterteam van Red Bull Racing een rijdersduo met Liam Lawson. Vanuit die positie kijkt het talent naar de verrichtingen van de Red Bull-kopman, die momenteel een uitdagende periode doormaakt en de zesde plaats in het kampioenschap bezet. Ondanks de huidige vorm van Verstappen, kijkt de kersverse debutant vooral naar de drijfveer van de meervoudig wereldkampioen.
Liefde voor de sport
De toewijding aan de bredere autosport valt enorm op bij de Brits-Zweedse rijder. "Er is iets dat me echt fascineert als ik naar Max Verstappen kijk", vertelt de coureur van Racing Bulls. "Ik vind het mooi dat hij niet alleen van de Formule 1 houdt, hij houdt van racen. Dat is een groot verschil", aldus Lindblad. De jonge coureur wijst daarbij specifiek naar de projecten die de meervoudig titelhouder buiten de Formule 1-paddock ontplooit. "Dat is waarom hij een GT-team heeft opgericht, waarom hij wil meedoen aan de 24 uur van Le Mans", verklaart de teamgenoot van Lawson.
Le Mans
De uitspraken van het Red Bull-talent sluiten aan bij de recente ontwikkelingen rondom Verstappen.com Racing. Dat raceteam is inmiddels een officiële fabriekssamenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport en zet bolides in binnen de GT World Challenge Europe. Daarnaast heeft Verstappen meermaals uitgesproken dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Tot een daadwerkelijk debuut in de beroemde langeafstandsrace kwam het tot op heden nog niet, mede doordat de voorbereidingen en de race dit jaar samenvielen met de Grands Prix van Spanje en Oostenrijk.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'
- 30 minuten geleden
Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'
- 1 uur geleden
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
Net binnen
Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'
- 30 minuten geleden
Tost ziet topcoureurs worstelen met nieuwe regels: 'Ze verliezen hun voordeel'
- 1 uur geleden
Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'
- 1 uur geleden
Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"
- 1 uur geleden
Coulthard haalt hard uit naar FIA: "Iedereen zag dit aankomen"
- 2 uur geleden
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Gisteren 13:27
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli