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Lindblad, Lawson and Bortoleto in respective team kit in conversation walking through paddock

Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"

Lindblad, Lawson and Bortoleto in respective team kit in conversation walking through paddock — Foto: © IMAGO

Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Arvid Lindblad vindt het fascinerend om de carrière van Max Verstappen te aanschouwen. De achttienjarige Brit stelt dat de passie van de viervoudig wereldkampioen veel verder reikt dan alleen de Formule 1 en dat dit hem onderscheidt van anderen.

Lindblad maakt momenteel zijn debuut als fulltime coureur in de koningsklasse van de autosport. De voormalig Formule 2-rijder vormt bij het zusterteam van Red Bull Racing een rijdersduo met Liam Lawson. Vanuit die positie kijkt het talent naar de verrichtingen van de Red Bull-kopman, die momenteel een uitdagende periode doormaakt en de zesde plaats in het kampioenschap bezet. Ondanks de huidige vorm van Verstappen, kijkt de kersverse debutant vooral naar de drijfveer van de meervoudig wereldkampioen.

Liefde voor de sport

De toewijding aan de bredere autosport valt enorm op bij de Brits-Zweedse rijder. "Er is iets dat me echt fascineert als ik naar Max Verstappen kijk", vertelt de coureur van Racing Bulls. "Ik vind het mooi dat hij niet alleen van de Formule 1 houdt, hij houdt van racen. Dat is een groot verschil", aldus Lindblad. De jonge coureur wijst daarbij specifiek naar de projecten die de meervoudig titelhouder buiten de Formule 1-paddock ontplooit. "Dat is waarom hij een GT-team heeft opgericht, waarom hij wil meedoen aan de 24 uur van Le Mans", verklaart de teamgenoot van Lawson.

Le Mans

De uitspraken van het Red Bull-talent sluiten aan bij de recente ontwikkelingen rondom Verstappen.com Racing. Dat raceteam is inmiddels een officiële fabriekssamenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport en zet bolides in binnen de GT World Challenge Europe. Daarnaast heeft Verstappen meermaals uitgesproken dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Tot een daadwerkelijk debuut in de beroemde langeafstandsrace kwam het tot op heden nog niet, mede doordat de voorbereidingen en de race dit jaar samenvielen met de Grands Prix van Spanje en Oostenrijk.

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