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Lindblad in FIA F3

Arvid Lindblad past voorlopig voor verhuizing naar Monaco: 'Daar worstel ik mee'

Lindblad in FIA F3 — Foto: © IMAGO

Arvid Lindblad past voorlopig voor verhuizing naar Monaco: 'Daar worstel ik mee'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Formule 1-rookie Arvid Lindblad is niet van plan om zich op korte termijn in Monaco te vestigen. Waar het dwergstaatje voor veel coureurs de ultieme uitvalsbasis is, geeft de achttienjarige coureur van Visa Cash App Racing Bulls de voorkeur aan een rustiger bestaan. De Brits-Zweedse rijder stelt dat hij moeite heeft met het imago van de mondaine badplaats.

Het vorstendom aan de Middellandse Zee is al decennialang een populaire woonplaats voor coureurs, voornamelijk vanwege het gunstige belastingklimaat, de hoge mate van privacy en de centrale ligging in Europa. Ondanks deze voordelen kiest de in Virginia Water geboren coureur bewust voor een andere route. Lindblad woont momenteel op een afgeschermde, rustige locatie aan zee, waar hij naar eigen zeggen een normaal leven kan leiden als achttienjarige.

Geen fan van Monaco

In een gesprek over zijn toekomstige woonplaats wordt Lindblad gevraagd naar zijn aversie tegen een verhuizing naar Monaco. "Ik weet dat veel mensen die daar wonen me vertellen dat het uiteindelijk een vrij normaal leven is", stelt Lindblad. Toch blijft de VCARB-coureur bij zijn standpunt. "Maar in mijn hoofd worstel ik nog steeds met het idee om te leven op een plek die ultieme rijkdom vertegenwoordigt", verklaart hij zijn terughoudendheid.

Sterke reeks voor de zomerstop

Voorafgaand aan de huidige zomerstop wist de coureur een sterke reeks neer te zetten. In de maand juli scoorde hij punten tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië, België en Hongarije. Met in totaal 23 verzamelde punten bezet hij momenteel de elfde plaats in het wereldkampioenschap, vlak achter zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot die op 43 punten staat. Later deze maand wordt het seizoen hervat met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

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