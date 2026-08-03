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Verstappen and Brundle

Verstappen grapt over carrière Brundle: "F*ck, je moet het gewoon simpel houden"

Verstappen and Brundle — Foto: © IMAGO x GPFANS

Verstappen grapt over carrière Brundle: "F*ck, je moet het gewoon simpel houden"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft in de nieuwste aflevering van de YouTube-serie Grill The Grid grote moeite gehad met het raden van een voormalig Formule 1-coureur. De viervoudig wereldkampioen slaagde er aan de hand van een reeks teamlogo's niet in om de identiteit van Martin Brundle vast te stellen en grapte vervolgens over de huidige Sky Sports F1-analist.

In de eerste aflevering van het huidige seizoen van Grill The Grid werden de coureurs uitgedaagd om namen te raden op basis van de teams waarvoor zij in hun carrière hebben gereden. Verstappen, die de zomerstop is ingegaan op de zesde positie in de tussenstand met 109 punten achter zijn naam, kreeg op een flipover een lange reeks logo's te zien. Waar hij eerdere namen nog wist te ontcijferen, liep de Red Bull-coureur volledig vast op het opvallend lange cv van de Britse oud-coureur.

Rijke geschiedenis van Brundle

Dat Verstappen in de war raakte, is niet vreemd gezien de rijke geschiedenis van Brundle. De Brit kwam tussen 1984 en 1996 uit voor maar liefst acht verschillende constructeurs in de koningsklasse van de autosport. Hij begon zijn loopbaan bij Tyrrell en reed vervolgens één seizoen voor Zakspeed. In de Belgische Grand Prix van 1988 viel hij bij Williams in voor de zieke Nigel Mansell. Na twee jaar bij het geplaagde Brabham kreeg hij in 1992 eindelijk een kans bij een topteam: Benetton. Brundle moest echter al na één seizoen vertrekken en reed daarna voor Ligier, McLaren, opnieuw Ligier en Jordan. Ondanks 158 starts en negen podiumplaatsen wist hij nooit een Formule 1-race op zijn naam te schrijven.

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Verstappen verbaast zich over hoeveelheid werkgevers

Terwijl Verstappen naar de flipover met de vele logo's staarde, werd hij buiten beeld uit de brand geholpen door de naam van Brundle ingefluisterd te krijgen. De Limburger reageerde vol ongeloof op het lange rijtje aan werkgevers: "F*ck, zoveel teams... Je moet het gewoon simpel houden", klonk het lachend. Verstappen maakt eigenlijk het tegenovergestelde mee van Brundle en heeft nog maar voor één werkgever geracet in de Formule 1, al was dat het eerste seizoen nog voor het zusterteam van Red Bull. Als hij opnieuw voor het hoofdteam van Red Bull uitkomt in 2027, dan zal hij het record neerzetten van de meeste verreden Grands Prix voor hetzelfde team. Dit is nu nog in handen van Lewis Hamilton met Mercedes.

Bekijk hier de volledige aflevering van Grill The Grid.

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