Wolff lacht om Ferrari: "Hadden zes of zeven jaar geleden hun werk moeten doen"
Wolff lacht om Ferrari: "Hadden zes of zeven jaar geleden hun werk moeten doen"Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff vindt dat Ferrari de boot heeft gemist wat betreft de diensten van Kimi Antonelli. De Oostenrijker stelt dat de Italiaanse renstal jaren geleden had moeten ingrijpen om het lokale talent aan zich te binden, en dat Mercedes de negentienjarige coureur inmiddels als familie beschouwt.
Dat laat de teambaas weten in een uitgebreid interview met de Waalse zender RTBF. De prestaties van Antonelli in de koningsklasse van de autosport zijn dit seizoen niet onopgemerkt gebleven. De jonge Italiaan voert momenteel het wereldkampioenschap aan met 219 punten, waarmee hij een ruime voorsprong heeft op Ferrari-coureur Lewis Hamilton en zijn eigen teamgenoot George Russell. Vanwege zijn nationaliteit en indrukwekkende resultaten wordt de koploper in het klassement door de buitenwacht uiteraard veelvuldig in verband gebracht met een toekomstige overstap naar het team uit Maranello.
Ferrari te laat
Wolff maakt zich echter geen zorgen over een mogelijk vertrek van zijn stercoureur naar de concurrentie. "We zijn ons er bewust van, maar Kimi is al sinds zijn elfde een Mercedes-coureur", stelt de CEO van de Duitse renstal. "Ferrari had zes of zeven jaar geleden zijn werk moeten doen, in plaats van zich nu pas te realiseren dat er een goede Italiaan is. Natuurlijk zullen ze er alles aan doen om een Italiaanse coureur te krijgen", aldus Wolff.
Familie
De stormachtige ontwikkeling van de tiener zorgt met name in zijn thuisland voor torenhoge verwachtingen. Wolff probeert zijn pupil daar zoveel mogelijk tegen te beschermen. "De Italiaanse media leggen veel druk op hem met vergelijkingen met Ayrton Senna", legt hij uit. "Ik heb ze gevraagd om een beetje te kalmeren, want we hebben een jonge jongen van negentien jaar die een paar races heeft gewonnen en niet drie wereldkampioenschappen zoals Senna. Maar Italië is er trots op een jonge coureur te hebben. Het was lang geleden dat ze zo'n competitieve rijder hadden. We moeten Kimi beschermen, en dat doen we ook", benadrukt de teambaas. "Met Kimi zijn we praktisch een familie geworden. Hij sliep bij ons thuis toen hij in Engeland was, en dat doet hij nog steeds. Hij is als een zoon."
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