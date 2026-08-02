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Gounon and Juncadella after Magny-Cours victory

Gounon en Juncadella winnen eindelijk voor Verstappen Racing: "Moeten Max bedanken"

Gounon and Juncadella after Magny-Cours victory — Foto: © SRO/JEP

Gounon en Juncadella winnen eindelijk voor Verstappen Racing: "Moeten Max bedanken"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het mocht even duren, maar Verstappen Racing heeft dan eindelijk gewonnen in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Jules Gounon en Dani Juncadella sleepten op dominante wijze de overwinning binnen tijdens Race 1 van de Sprint Cup op het Circuit de Nevers Magny-Cours, die op zaterdagavond bij zonsondergang werd verreden.

Na een straf op Brands Hatch en na crashes en schade buiten schuld om op Monza, Spa-Francorchamps en Misano stond Verstappen Racing op de bovenste trede van het podium op Magny-Cours. Gounon, die nog altijd invalt voor Max Verstappens protegé Chris Lulham vanwege een blindedarmoperatie, was het snelst in de kwalificatie en mocht dus vanaf de pole position vertrekken. Hij had een voorsprong van bijna acht seconden, toen hij de door 2 Seas Motorsport gerunde Mercedes-AMG overhandigde aan Juncadella. De Spanjaard wist de AF Corse-Ferrari van Arthur Leclerc en Thomas Neubauer, en de Comtoyou-Aston Martin van Kobe Pauwels en Nicki Thiim op ruime afstand te houden, en hij zag als eerste de zwart-witgeblokte vlag.

Comfortabele voorsprong

"Het is nooit makkelijk. De Sprint Cup-races zijn hectisch", zei Juncadella na de eerste algemene GT World Challenge-zege van Verstappen Racing. "Uiteraard heeft mijn teamgenoot tachtig procent van het werk gedaan met een geweldige kwalificatie en een fantastische eerste stint. Hij bouwde een comfortabele voorsprong op. We konden het tijdens de pitstop iets rustiger aan doen. Ik had na de pitstop een comfortabele voorsprong, dus dat kon ik nog even volhouden. Geweldig om zo de eerste echte overwinning te behalen."

© SRO/JEP
© SRO/JEP

Dank aan Max Verstappen

"Eerlijk gezegd, toen Dani eenmaal in de auto zat, ben ik even buiten de garage gestapt en heb ik wat Nutella gekocht en er gewoon van genoten", voegde Gounon er lachend aan toe. "Omdat ik hem ken, wist ik dat hij de auto als eerste aan de finish zou brengen. Ik ben gewoon zo blij voor het hele team. Ze werken dag en nacht om ons zo'n auto te bezorgen. Petje af voor hen."

Gevraagd naar hoe het was gelukt om de afstelling van de Mercedes-AMG perfect te krijgen, antwoordde de Andorraan: "We hebben één man te danken en dat is Max. Hij gaf ons zoveel mogelijkheden tijdens de winter om dagenlang te testen met goede banden. En we hebben een geweldig team van engineers. Vier van hen hebben dag en nacht aan dit project gewerkt. Het doel van Max was om één ​​van de beste GT3-teams ter wereld te worden en vandaag ging het goed."

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