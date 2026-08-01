Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat de Italiaanse renstal de rest van dit seizoen een agressief ontwikkelingsplan hanteren om de motorische achterstand op Mercedes goed te maken. De Fransman stelt dat het team de constante stroom aan updates moet vasthouden en erkent dat er op motorisch vlak nog veel werk aan de winkel is.

Hoewel de SF-26 over een zeer competitief chassis beschikt, kampt Ferrari momenteel met een vermogenstekort ten opzichte van de krachtbron van koploper Mercedes. Desondanks wisten coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc eerder dit jaar allebei al een overwinning te boeken. In het constructeurskampioenschap bezet de formatie uit Maranello momenteel de tweede plaats, met een achterstand van 72 punten op de Duitse concurrent.

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Wisselvallige seizoensstart

Vasseur deelt de eerste seizoenshelft op in twee duidelijke fases. "De eerste helft van het seizoen bestond, zou ik zeggen, waarschijnlijk uit twee delen", vertelt de teambaas bij PlanetF1. "De eerste fase was tot aan Spanje, toen Mercedes vloog en zij in vier of vijf evenementen zo'n honderd punten meer scoorden dan wij. Natuurlijk kwamen we na Spanje terug en scoorden we in die vier of vijf races meer punten dan Mercedes", aldus Vasseur. Terugkijkend op de laatste race voor de zomerstop in Hongarije, ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. "Waar we moeten verbeteren is de uitvoering, als ik een conclusie trek op basis van Hongarije. Maar de uitvoering was tot nu toe waarschijnlijk goed voor ons vanaf het begin van het seizoen."

Focus op de krachtbron

Het grootste pijnpunt van de huidige wagen ligt volgens de teambaas overduidelijk bij de power unit. Bij de start van het nieuwe reglement lag de focus van Ferrari primair op betrouwbaarheid, wat resulteerde in een initiële achterstand van zo'n dertig pk. "We weten dat we ons aan de motorkant moeten verbeteren. Dat gaan we doen, ook al is de traagheid bij de motor veel groter dan bij het chassis", legt Vasseur uit. Via het nieuwe ADUO-mechanisme mag Ferrari gedurende het jaar extra updates doorvoeren. Na een relatief kleine aanpassing in Oostenrijk staat er voor de thuisrace in Monza een grote motor-update op de planning om het pure vermogen en de energieterugwinning te verbeteren. "Het belangrijkste is om het tempo in de ontwikkeling bij te kunnen houden", benadrukt de Fransman. "Zeker, elke keer als ze iets vinden, boeken ze een enorme tijdwinst. Maar wij hebben een andere benadering waarbij we proberen om elke race onderdelen mee te nemen. We moeten dit momentum vasthouden, want er zijn nog twaalf races te gaan", sluit de teambaas af.

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