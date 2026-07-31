In de nieuwste aflevering van de populaire Formule 1-serie Grill The Grid bleek het raden van het carrièrepad van Max Verstappen een onverwacht lastige opgave voor zijn collega-coureurs. De deelnemers kregen de logo's van Toro Rosso en Red Bull Racing te zien, maar kwamen er in eerste instantie niet uit. Het leidde tot een opmerkelijke uitspraak van Williams-coureur Alexander Albon, die de verwarring verklaarde door te wijzen op het meedogenloze ontslagbeleid binnen de Red Bull-familie.

Zoals tegenwoordig traditie is, verscheen deze aflevering van Grill The Grid in de eerste week van de zomerstop. In deze editie moesten de coureurs proberen de identiteit van een andere coureur te achterhalen puur op basis van de teams waarvoor diegene in het verleden heeft gereden. Voor een flipover-bord kregen onder meer Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Isack Hadjar een vel papier te zien met daarop het oude logo van Toro Rosso, gevolgd door een pijl naar het huidige embleem van Red Bull Racing. Waar dit een duidelijke verwijzing naar Verstappen is, tastten de heren volledig in het duister. Er werd gegokt op namen als Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Mark Webber en Liam Lawson, maar het juiste antwoord bleef lang uit.

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Albon verklaart moeizame zoektocht naar Verstappen

Zelfs Hadjar, die dit seizoen zijn debuut maakt als de vaste teamgenoot van Verstappen bij het hoofdteam van Red Bull Racing, herkende de route van de viervoudig wereldkampioen niet direct. De Fransman dacht even dat het om hemzelf ging en ook Pérez was overtuigd dat Hadjar het juiste antwoord was, totdat er werd ingegrepen. "Het heette geen Toro Rosso voor Hadjar", zo klonk het van achter de camera. Pas toen de ultieme hint weggegeven werd dat het om de huidige teamgenoot van Hadjar ging, viel het kwartje bij de deelnemers.

Nadat Albon, Hamilton en Hadjar eindelijk de naam Verstappen riepen, kwam de Williams-coureur met een opvallende verklaring voor de collectieve black-out. Albon, die zelf ooit uitkwam voor Toro Rosso en Red Bull, was bij het zien van de logo's naar eigen zeggen direct in de war geraakt. "Ik dacht, er is geen enkele coureur die dit heeft gehad. Iedereen is op dit punt al ontslagen", grapte hij over de harde leerschool van zijn voormalige werkgever.

Bekijk hier de volledige aflevering van Grill The Grid.

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