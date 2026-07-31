'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer, nieuwe eigenaren kloppen aan bij Domenicali'
'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer, nieuwe eigenaren kloppen aan bij Domenicali'Maak ons je Google-favoriet
De nieuwe eigenaren van de Hockenheimring hebben officieel contact gezocht met de Formule 1 om de Grand Prix van Duitsland nieuw leven in te blazen. Volgens F1-CEO Stefano Domenicali heeft er inmiddels een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de directie van het circuit en de Formula One Group, zo meldt The Race.
De eigendomsstructuur van de Hockenheimring is recentelijk flink op de schop gegaan. De Emodrom Group Holding, een consortium van vijf Zuid-Duitse familiebedrijven, heeft bijna vijfenzeventig procent van de aandelen in handen gekregen. Deze investeerdersgroep pompt de komende jaren 250 miljoen euro in de faciliteiten om het circuit in Baden-Württemberg een flinke upgrade te geven. Onderdeel van dit grootschalige project zijn onder meer de bouw van een nieuw hotel, een innovatiecampus en de uitbreiding van het bestaande Porsche Experience Center. Domenicali is op de hoogte van deze plannen en kijkt met interesse naar de ontwikkelingen in Duitsland.
Domenicali ziet lift in Europa, maar waarschuwt voor kosten
The Race laat weten dat Domenicali een terugkeer van klassieke Europese races wel ziet zitten. Volgens de Italiaan zit de koningsklasse momenteel in de lift in Europa, met stijgende bezoekersaantallen in onder meer Oostenrijk, Hongarije en België, en een recordpubliek op Silverstone. Toch tempert het Britse medium de verwachtingen over een snelle rentree van de Duitse omloop. De hostingkosten voor een race zijn namelijk erg hoog. Het gaat om tientallen miljoenen of zelfs meer dan honderd miljoen euro. Ondanks de modernisering kunnen er nog aanzienlijke aanvullende investeringen nodig zijn om het platform te bieden dat de Formule 1 vandaag de dag vereist.
Domenicali waarschuwt voor hoge kosten
De onderhandelingen bevinden zich dan ook nog in een vroeg stadium en van een getekend contract voor ergens in de toekomst is nog geen sprake. De Formule 1, die momenteel aan het maximum van vierentwintig races per jaar zit, overweegt een roulatiesysteem in te voeren voor Europese circuits om zo ruimte te creëren op de overvolle kalender. Een belangrijke troef voor de Hockenheimring is de toetreding van Audi als fabrieksteam dit jaar, wat als een grote katalysator wordt gezien voor de rentree van een Duitse Grand Prix. Desondanks is de concurrentie moordend, aangezien er ook potentiële nieuwe races in Afrika, waaronder Rwanda, en Azië, waaronder Zuid-Korea en een tweede evenement in China, azen op een felbegeerd plekje.
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