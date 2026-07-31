close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Domenicali on the future of the German GP

'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer, nieuwe eigenaren kloppen aan bij Domenicali'

Domenicali on the future of the German GP — Foto: © IMAGO x GPFANS

'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer, nieuwe eigenaren kloppen aan bij Domenicali'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De nieuwe eigenaren van de Hockenheimring hebben officieel contact gezocht met de Formule 1 om de Grand Prix van Duitsland nieuw leven in te blazen. Volgens F1-CEO Stefano Domenicali heeft er inmiddels een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de directie van het circuit en de Formula One Group, zo meldt The Race.

De eigendomsstructuur van de Hockenheimring is recentelijk flink op de schop gegaan. De Emodrom Group Holding, een consortium van vijf Zuid-Duitse familiebedrijven, heeft bijna vijfenzeventig procent van de aandelen in handen gekregen. Deze investeerdersgroep pompt de komende jaren 250 miljoen euro in de faciliteiten om het circuit in Baden-Württemberg een flinke upgrade te geven. Onderdeel van dit grootschalige project zijn onder meer de bouw van een nieuw hotel, een innovatiecampus en de uitbreiding van het bestaande Porsche Experience Center. Domenicali is op de hoogte van deze plannen en kijkt met interesse naar de ontwikkelingen in Duitsland.

Domenicali ziet lift in Europa, maar waarschuwt voor kosten

The Race laat weten dat Domenicali een terugkeer van klassieke Europese races wel ziet zitten. Volgens de Italiaan zit de koningsklasse momenteel in de lift in Europa, met stijgende bezoekersaantallen in onder meer Oostenrijk, Hongarije en België, en een recordpubliek op Silverstone. Toch tempert het Britse medium de verwachtingen over een snelle rentree van de Duitse omloop. De hostingkosten voor een race zijn namelijk erg hoog. Het gaat om tientallen miljoenen of zelfs meer dan honderd miljoen euro. Ondanks de modernisering kunnen er nog aanzienlijke aanvullende investeringen nodig zijn om het platform te bieden dat de Formule 1 vandaag de dag vereist.

Domenicali waarschuwt voor hoge kosten

De onderhandelingen bevinden zich dan ook nog in een vroeg stadium en van een getekend contract voor ergens in de toekomst is nog geen sprake. De Formule 1, die momenteel aan het maximum van vierentwintig races per jaar zit, overweegt een roulatiesysteem in te voeren voor Europese circuits om zo ruimte te creëren op de overvolle kalender. Een belangrijke troef voor de Hockenheimring is de toetreding van Audi als fabrieksteam dit jaar, wat als een grote katalysator wordt gezien voor de rentree van een Duitse Grand Prix. Desondanks is de concurrentie moordend, aangezien er ook potentiële nieuwe races in Afrika, waaronder Rwanda, en Azië, waaronder Zuid-Korea en een tweede evenement in China, azen op een felbegeerd plekje.

Zou jij de Grand Prix van Duitsland graag weer terugzien op de Formule 1-kalender?

82 stemmen

Gerelateerd

Stefano Domenicali Formule 1-kalender

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'

Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'

  • Gisteren 16:42
  • 4
Domenicali over kritiek Verstappen: "Niemand is groter dan de sport"

Domenicali over kritiek Verstappen: "Niemand is groter dan de sport"

  • 29 juli 2026 15:18
  • 11
'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes', Domenicali weerlegt kritiek | GPFans Recap Recap

'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes', Domenicali weerlegt kritiek | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

  • Gisteren 15:51
'Droomscenario voor GT3-plannen Verstappen', 'Mercedes introduceert nieuwe motor' | GPFans Recap Recap

'Droomscenario voor GT3-plannen Verstappen', 'Mercedes introduceert nieuwe motor' | GPFans Recap

  • 29 juli 2026 21:42
Domenicali bevestigt Europa als F1-seizoensfinale bij afgelasting Midden-Oosten

Domenicali bevestigt Europa als F1-seizoensfinale bij afgelasting Midden-Oosten

  • 29 juli 2026 16:14

Net binnen

11:19
Bortoleto verraste Ocon met gewaagde inhaalactie op Hungaroring: 'Wat?! Hij sneed hem af!'
10:32
Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'
09:43
Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'
08:01
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland
06:58
Marko ziet Red Bull in 2026 geen comeback maken: 'Zou ik niet op durven wedden'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

26 juli 2026 16:44 14
Ontdek het op Google Play
x