'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes', Domenicali weerlegt kritiek | GPFans Recap
'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes', Domenicali weerlegt kritiek | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Hoewel de zomerstop is begonnen, komen er hier en daar nog altijd nieuwtjes naar buiten. De meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.
Vandaag werd duidelijk dat Liberty Media tijdens het Formule 1-weekend in Austin mogelijk een MotoGP-demonstratie wil organiseren. Daarnaast stelt F1-journalist Andrew Benson dat kamp-Verstappen nog altijd met Mercedes praat over een mogelijke toekomst, terwijl Stefano Domenicali van mening is dat nieuwe Formule 1-fans helemaal niet geïnteresseerd zijn in de techniek, maar vooral actie op de baan willen zien. Dit is de GPFans Recap van donderdag 30 juli.
Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'
Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de sport erbij gebaat om voor nieuwe fans minder nadruk te leggen op de technische achtergrond van de Formule 1. Volgens de Italiaan snappen zij vrij weinig van de techniek, maar zijn ze vooral geïnteresseerd in de actie op de baan. De hele verklaring van Domenicali lezen? Klik hier!
Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'
Volgens F1-journalist Andrew Benson zijn de geruchten over een eventuele toekomst van Max Verstappen bij Mercedes de laatste tijd weliswaar minder vaak opgedoken, maar praten de twee partijen wel degelijk nog met elkaar over een mogelijke transfer. Lezen hoe Benson dat weet? Klik hier!
Verstappen heeft het drukker dan verwacht in zomerstop: "Maar ben graag bezig als teambaas"
Max Verstappen zal tijdens de zomerstop van de Formule 1 niet zelf achter het stuur kruipen voor testwerkzaamheden met zijn eigen GT3-team Verstappen Racing. Hij geeft de komende weken de voorkeur aan rust en privétijd, maar mede omdat de aangepaste kalender van het FIA WEC voor planningsproblemen zorgt bij zijn vaste coureurs, zal hij tijdens de verplichte Formule 1-pauze nog wel even de pet van teambaas op moeten zetten. Alles lezen over de zomerstop van de Nederlander? Klik hier!
Liberty Media onderzoekt uniek plan: MotoGP-demo tijdens Formule 1-weekend in Austin
Liberty Media onderzoekt de mogelijkheid om later dit jaar een gezamenlijk evenement met de Formule 1 en MotoGP te organiseren op het Circuit of the Americas (COTA). De Amerikaanse eigenaar van beide raceklassen overweegt om tijdens het Grand Prix-weekend van de Verenigde Staten in oktober een speciale MotoGP-demonstratie te houden. Hiermee wil het bedrijf de samenwerking tussen de twee kampioenschappen versterken en de motorsport verder laten groeien in Amerika, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport. Alles lezen over het plan? Klik hier!
Zo controleert de FIA of F1-teams het werk écht stilleggen tijdens de zomerstop
Vanaf vrijdag gaan de fabrieken in de Formule 1 dan echt dicht voor de tweeweekse zomerstop. In die periode mogen de teams niet doorwerken aan de wagens en moeten ze verplicht het werk neerleggen. Maar hoe controleert de FIA of dit ook daadwerkelijk gebeurt? Lezen hoe de FIA dat doet? Klik hier!
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