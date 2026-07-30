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Vermeulen, socials

Manager Vermeulen bezoekt hoofdkantoor Red Bull in Salzburg

Vermeulen, socials — Foto: © IMAGO x X @ StevoEisele

Manager Vermeulen bezoekt hoofdkantoor Red Bull in Salzburg

Redactie
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Het is nog altijd onzeker waar Max Verstappen komend seizoen zal gaan racen. De Nederlander heeft diverse keren laten weten dat hij het zelf zal vertellen als er nieuws is. Ondertussen is manager Raymond Vermeulen gespot op het hoofdkantoor van Red Bull in Salzburg.

De onvrede van Verstappen zit hem vooral in het feit dat het Oostenrijkse team voorlopig geen wagen kan bouwen die mee kan doen om de wereldtitel. In 2025 werden de kansen van Verstappen nog nieuw leven ingeblazen met de aanstelling van Laurent Mekies, maar in 2026 lijkt Red Bull steevast het vierde team te zijn, achter Mercedes, Ferrari en McLaren.

Mercedes heeft de afgelopen jaren al diverse keren laten weten dat het Verstappen graag zou willen binnenhalen, hoewel Toto Wolff de afgelopen maanden juist weer benadrukte erg blij te zijn met het huidige rijdersduo: Kimi Antonelli en George Russell. Toch is Russell nog altijd niet officieel bevestigd voor volgend jaar en blijft de naam van de viervoudig kampioen rondzingen bij de Zilverpijlen.

Dan is er ook nog McLaren, dat in voorgaande jaren via Zak Brown al eens navraag deed bij kamp-Verstappen. De Nederlander grapte destijds dat de Amerikaan schrok en zich terugtrok toen duidelijk werd wat het prijskaartje zou worden, maar anno 2026 lijkt een overstap logischer. Het team heeft de afgelopen jaren immers bewezen zich uitstekend te kunnen doorontwikkelen. Daarnaast vertrekt de huidige race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, op termijn naar McLaren. Toch lijkt ook dat team voorlopig de boot af te houden, aangezien Brown meermaals heeft benadrukt tevreden te zijn met het huidige rijdersduo.

Toch zit ook Red Bull niet stil. Zo zou het team, volgens het Duitse Bild, het contract van Verstappen willen openbreken en verlengen tot en met 2029. Daarbij zou wel de ontsnappingsclausule moeten verdwijnen, zodat de controle meer bij het Oostenrijkse team komt te liggen dan bij kamp-Verstappen.

De privéjet van Verstappen is via social media te volgen en werd dinsdag in Salzburg gespot. Het ging echter niet om een bezoek van Verstappen zelf, want die geniet momenteel van de zomerzon op Sardinië. Dat doet hij overigens samen met niemand minder dan Toto Wolff, zo bleek uit beelden die op social media verschenen. Het was dan ook manager Raymond Vermeulen die werd gespot in Oostenrijk.

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