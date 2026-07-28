Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar Salzburg
Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar SalzburgMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop is van start gegaan na de Grand Prix van Hongarije, maar het F1-circus ligt nooit helemaal stil. Max Verstappen lijkt vakantie te gaan vieren op Sardinië, maar zijn privéjet maakt een omweg naar Salzburg, waar het hoofdkantoor van Red Bull GmbH gevestigd is.
De geruchtenmolen rondom de toekomst van Verstappen in de koningsklasse van de autosport draait al het hele jaar op volle toeren. Dan zouden er weer gesprekken zijn met Toto Wolff en Mercedes, vervolgens zou hij om de tafel hebben gezeten met McLaren, en dan zou hij weer bij Red Bull Racing willen blijven. Volgens BILD zou de viervoudig wereldkampioen een contract tot eind 2029 aangeboden hebben gekregen zonder exitclausule. Het huidige contract van Verstappen loopt momenteel tot en met 2028, maar deze heeft wél een exitclausule. Vanwege zijn huidige positie in het kampioenschap zou hij die nu mogen activeren.
Privéjet Verstappen richting Salzburg
Hoelang Verstappen het nog uithoudt in de Formule 1 en bij Red Bull Racing, zal afhangen van de technische reglementen en in hoeverre Red Bull vooruitgang kan boeken. Na de eerste seizoenshelft heeft hij nog geen overwinning verdiend.
Waar de zomerstop normaal gesproken bedoeld is om de rust te pakken, neemt kamp-Verstappen mogelijk de tijd voor nieuwe onderhandelingen. Volgens Flightradar24 is de privéjet van de Limburger is naar Sardinië gevlogen voor de vaste vakantiebestemming van het gezin van Max. Het vliegtuig is daarna richting Salzburg vertrokken. Wie aan boord zat, is niet bekend.
In Salzburg bevindt zich het hoofdkantoor van Red Bull GmbH. Niet lang geleden hadden Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen daar nog een meeting met onder andere Red Bull-mede-eigenaar Mark Mateschitz en CEO Oliver Mintzlaff. Het vliegtuig gaat dan ook alleen naar Salzburg voor bezoeken aan het kantoor van de energiedrankfabrikant. Het is bijvoorbeeld niet de plek waar de Dassault Falcon 8X een servicebeurt krijgt.
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