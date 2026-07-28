Antonelli looft Nederlandse fans in Zandvoort: "Ze zijn geweldig, heel gaaf om te zien"

Kimi Antonelli vindt het jammer dat de Formule 1 na dit jaar afscheid neemt van Circuit Zandvoort. De Italiaanse coureur stelt dat de baan geweldig is om op te rijden en prijst de luidruchtige fans, maar accepteert tegelijkertijd dat de beslissing vaststaat. Dat liet hij weten tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Hongarije.

De coureur van Mercedes-AMG Petronas reist eind augustus als leider in het wereldkampioenschap af naar de Nederlandse kustplaats en zal dat voor de laatste keer gaan doen, want Zandvoort verdwijnt van de F1-kalender. En dat vindt Antonelli jammer, ondanks het feit dat hij vorig jaar niet een al te best weekend had in Nederland. De Italiaan vindt Circuit Zandvoort "erg spannend" en looft ook de fans die er altijd in grote getale aanwezig zijn.

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'Ongelofelijk circuit'

Gevraagd naar het naderende afscheid van de Dutch Grand Prix, reageert de kampioenschapsleider nuchter maar lovend over de omloop in de duinen. "Het is een geweldig circuit en heel erg leuk, ook al had ik er vorig jaar niet echt een goede ervaring", aldus Antonelli. "Maar puur vanuit het oogpunt van het rijden is het een ongelofelijk circuit, vooral in de kwalificatie. Het is heel erg spannend".

De aanstaande editie van het evenement, die van 21 tot en met 23 augustus wordt verreden, is definitief de laatste. Ondanks een eerdere eenjarige verlenging heeft de organisatie besloten om het contract met de Formule 1 niet verder te verlengen, om zo op een absoluut hoogtepunt te kunnen stoppen. Voor deze afscheidseditie wordt bovendien voor het eerst gebruikgemaakt van het Sprint-format, waarbij de traditionele kwalificatie op zaterdagmiddag plaatsvindt na een kortere sprintrace.

Antonelli looft Nederlandse F1-fans

Naast de uitdaging van de baan zelf, zal de Italiaan ook de sfeer in Nederland gaan missen. "De fans zijn geweldig, heel erg gepassioneerd en ze maken veel lawaai", vervolgt de Mercedes-rijder. "Dat is gaaf om te zien. Dus natuurlijk is het zonde, maar we kunnen er niets aan doen".