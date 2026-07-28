Red Bull staakt titelstrijd en verlegt focus: 'Gaan niet zo pushen als in 2025'
Red Bull staakt titelstrijd en verlegt focus: 'Gaan niet zo pushen als in 2025'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing lijkt de strijd om de wereldtitel van dit seizoen te staken. De Oostenrijkse renstal kiest voor een compleet andere aanpak dan vorig jaar met Max Verstappen, vertelt teambaas Laurent Mekies, en gaat de focus na de zomerstop al verleggen naar de wagen voor 2027.
De formatie uit Milton Keynes kent een pittige eerste seizoenshelft met de nieuwe eigen krachtbronnen van Red Bull Ford. Na de F1 Grand Prix van Hongarije staat het team op een vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 177 punten, meer dan tweehonderd achter koploper Mercedes. Ondanks de inspanningen van Verstappen en diens teamgenoot Isack Hadjar wist het team dit jaar nog geen enkele overwinning te boeken. De achterstand van de viervoudig wereldkampioen op Andrea Kimi Antonelli is niet veel groter dan dat het vorig jaar was op de McLaren-coureurs rond de tijd van de Hungaroring. Al wordt Verstappen niet echt als titelkandidaat beschouwd dit jaar, toch geeft Mekies voor de duidelijkheid aan dat dit na de zomerstop ook niet gaat veranderen.
Andere realiteit voor Red Bull
De Fransman, die sinds vorig jaar zomer de scepter zwaait als opvolger van Christian Horner, erkent dat de huidige situatie om een strategische keuze vraagt. "We zitten in een heel andere situatie dan vorig jaar, toen we vol in een inhaalrace zaten en tot het einde meededen om de titel", aldus de teambaas tegenover De Telegraaf. Het gat naar Mercedes, Ferrari en McLaren lijkt te groot om nog te overbruggen. De ontwikkelingsstrijd voor de huidige jaargang wordt daarom deels gestaakt. "Je zult ons dit seizoen dus niet zo zien pushen als destijds", voegt hij daaraan toe.
Blik op volgend jaar
Nu de officiële zomerstop is ingegaan, verandert de koers in de fabriek. De CEO benadrukt dat de ontwikkelingstijd en het kostenplafond slim moeten worden ingezet met het oog op de naderende regelwijzigingen voor 2027, waarbij onder meer het motorvermogen en de brandstoftoevoer op de schop gaan. "Na de zomerstop zal de meeste aandacht verlegd worden naar de auto van volgend jaar, dat is denk ik heel normaal", legt Mekies uit over de bolide die waarschijnlijk de naam RB23 zal dragen.
Hoewel het team de huidige auto niet volledig afschrijft, moeten de verwachtingen voor de rest van het seizoen worden getemperd. "Er zullen nog wel updates aankomen dit jaar, maar dus wel minder dan we in 2025 hebben gedaan."
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