Max Verstappen heeft vandaag een uitstekende inhaalrace gereden tijdens de Grand Prix van Hongarije, wat hem veel lof opleverde van zijn engineer Gianpiero Lambiase. Na afloop van de wedstrijd op de Hungaroring sprak GP lovende woorden over de prestatie van de Limburger, die als tweede over de finish kwam.

De Nederlander begon de race vanaf de vierde startplek en wist zich met een agressieve inhaalactie op Lewis Hamilton naar voren te knokken. Hoewel hij dit seizoen niet meedoet om de wereldtitel, boekte de viervoudig wereldkampioen hiermee zijn vierde podiumplaats van het huidige kampioenschap en zijn tweede op rij. Lando Norris schreef de overwinning op zijn naam, nadat zijn teamgenoot Oscar Piastri vanuit een leidende positie uitviel met een defecte versnellingsbak.

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Fantastisch werk

Via de boardradio liet GP direct na het vallen van de finishvlag weten onder de indruk te zijn van de inhaalrace. "Dat is een uitstekende race, Max. Echt, heel erg spot on", zo klonk het. De engineer baalde enigszins van het verloop in de slotfase, maar benadrukte de sterke acties van de Red Bull-coureur. "Ik denk dat de VSC's je van een spectaculaire finale hebben beroofd, maar desondanks mag je trots zijn op die laatste stint. En er zaten ook een paar geweldige acties tussen, dus fantastisch werk", aldus de trotse Lambiase vlak na de race.

Ongeloof bij Verstappen

Voor Verstappen zelf kwam de tweede plaats op het podium als een grote verrassing, zeker gezien de moeizame kwalificatie en de huidige vorm van zijn bolide. In zijn reactie over de boordradio stak hij zijn verbazing dan ook niet onder stoelen of banken. "Hoe we vandaag in hemelsnaam tweede zijn geworden, is ongelooflijk. Een geweldig resultaat", reageerde de coureur. Hij voegde daaraan toe dat het zeker geen makkelijke middag was. "Ik had het behoorlijk zwaar daarbuiten, dus ja, een goede inspanning", sloot hij af.

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