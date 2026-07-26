Norris wint Grand Prix van Hongarije, Verstappen 'zwaar ontevreden' ondanks P2 | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Hongarije zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De Grand Prix van Hongarije zit erop en na een mooie race op de Hungaroring weten we dat Lando Norris de zomerstop het lekkerste zal ingaan na zijn puike zege in Boedapest. Na afloop viel er genoeg na te bespreken. Max Verstappen was niet helemaal te spreken over zijn wagen - ondanks zijn P2 - maar kon wel genieten van zijn inhaalactie op Lewis Hamilton. Toto Wolff was helemaal klaar met het gestuntel aan de verschillende pitmuren, terwijl we het officiële nieuws te horen kregen dat de Grand Prix van Bahrein vervangen wordt door Maleisië.

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Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur wist de conccurentie achter zich te houden in Boedapest en gaat zo als meest recente racewinnaar de zomerstop in. Lees hier het hele artikel met de samenvatting van de Grand Prix van Hongarije.

Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"

Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. In een weekend waarin niets vanzelf ging, gaat de Nederlander zo met een goed resultaat de zomerstop in. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

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Verstappen bevestigt schade en is ontevreden met P2: "Ik was niet te genieten"

Max Verstappen ziet zijn tweede plaats tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije als een onverwacht resultaat, maar allerminst een reden tot vreugde. De coureur van Red Bull Racing stelt dat zijn bolide extreem lastig te besturen was en dat hij gedurende het overgrote deel van de race zwaar ontevreden achter het stuur zat. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

Wolff woedend op concurrentie: 'Schandalig gedrag van die Teletubbies op de pitmuur'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Hongarije hard uitgehaald naar de engineers van de concurrerende Formule 1-teams. De Oostenrijker noemde hen gekscherend 'Teletubbies' omdat zij hun coureurs niet waarschuwden voor naderende achterblijvers. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Toto Wolff.

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BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

De F1 Grand Prix van Maleisië is terug op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Het Zuidoost-Aziatische land vervangt één van de afgelaste wedstrijden in het Midden-Oosten en zal begin oktober worden verreden op het Sepang International Circuit. Merkwaardig detail: de Grand Prix wordt verreden onder de naam: De Grand Prix van Bahrein in Sepang. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van Maleisië op de kalender.

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