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Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull

Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"

Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO
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Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. In een weekend waarin niets vanzelf ging, gaat de Nederlander zo met een goed resultaat de zomerstop in.

Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de race in Boedapest, maar mocht starten vanaf de vierde plaats vanwege gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Charles Leclerc vertrok vanaf P3, maar kwam slecht van zijn plek. Verstappen wist zo direct de derde plaats in de wedstrijd over te nemen. Dat leek lange tijd het hoogsthaalbare, maar Ferrari maakte een verkeerde inschattig door Hamilton tijdens een VSC voor een derde stop naar binnen te halen.

Verstappen over inhaalactie op Hamilton

De viervoudig wereldkampioen schoof zo door naar de tweede stek en wist in de slotfase Kimi Antonelli zonder al te veel moeite op afstand te houden. Zo kwam Verstappen achter Norris als tweede over de streep. "Dit had ik zeker niet verwacht. We hebben er hard voor gewerkt. De start was prima. Na de eerste stop ging ik aan Lewis voorbij in de eerste bocht en daarna hadden we de juiste strategie. Ik ben erg blij met deze tweede plaats. Ik zag de kans bij Hamilton als mijn enige kans, dus ik ging er gewoon voor. De remmen werkte goed, dat hielp enorm. Maar ik had alles onder controle."

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