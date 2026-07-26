Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"
Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Hongarije. In een weekend waarin niets vanzelf ging, gaat de Nederlander zo met een goed resultaat de zomerstop in.
Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de race in Boedapest, maar mocht starten vanaf de vierde plaats vanwege gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Charles Leclerc vertrok vanaf P3, maar kwam slecht van zijn plek. Verstappen wist zo direct de derde plaats in de wedstrijd over te nemen. Dat leek lange tijd het hoogsthaalbare, maar Ferrari maakte een verkeerde inschattig door Hamilton tijdens een VSC voor een derde stop naar binnen te halen.
Verstappen over inhaalactie op Hamilton
De viervoudig wereldkampioen schoof zo door naar de tweede stek en wist in de slotfase Kimi Antonelli zonder al te veel moeite op afstand te houden. Zo kwam Verstappen achter Norris als tweede over de streep. "Dit had ik zeker niet verwacht. We hebben er hard voor gewerkt. De start was prima. Na de eerste stop ging ik aan Lewis voorbij in de eerste bocht en daarna hadden we de juiste strategie. Ik ben erg blij met deze tweede plaats. Ik zag de kans bij Hamilton als mijn enige kans, dus ik ging er gewoon voor. De remmen werkte goed, dat hielp enorm. Maar ik had alles onder controle."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen was woest over boardradio: "Auto is aerodynamisch gezien compleet kapot!"
- Vandaag 09:08
- 5
Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams
- Vandaag 07:07
- 13
Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije
- Gisteren 19:39
- 33
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'
Net binnen
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
- 18 minuten geleden
- 1
Norris dolgelukkig na eerste overwinning als wereldkampioen: 'Geweldige pace'
- 2 minuten geleden
Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"
- 7 minuten geleden
- 1
Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"
- 50 minuten geleden
Verstappen vecht voor podium "kapotte schokdempers" in Hongarije: "F*cked"
- 1 uur geleden
- 1
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest
- 2 uur geleden
- 11
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- Vandaag 10:56
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli