Norris dolgelukkig na eerste overwinning als wereldkampioen: 'Geweldige pace'
Norris dolgelukkig na eerste overwinning als wereldkampioen: 'Geweldige pace'Maak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Hongarije is zondag een prooi geworden voor Lando Norris, die net als in 2025 dus de race op de Hungaroring te pakken heeft genomen. Na afloop van zijn ijzersterke weekend is de regerend wereldkampioen uiteraard lyrisch over zijn overwinning.
Het hele weekend het snelste en dat leverde vandaag resultaat: Norris heeft eindelijk zijn eerste race als regerend wereldkampioen weten te boeken dit seizoen. De Britse rijder moest tijdens de openingsfase nog wel voorrang verlenen aan teamgenoot Oscar Piastri nadat hij wijd ging en op het vuil belandde, toch hield hij zijn hoofd in het hete Boedapest koel en bleef hij geloven in de overwinning. Die kwam er uiteindelijk en dus is de grote glimlach terug bij Norris.
Enorme snelheid
Na afloop reageert hij: "Ik ben moe. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Ik zat even wijd in de viezigheid en dus was het game over in de eerste ronde. Vervolgens was mijn pace het beste wat ik misschien ooit heb gehad. Ik kon de stints elke keer langer maken door de geweldige snelheid. Ik ben heel blij dat ik terug ben", zo glundert de Brit. "Met hoe goed het vandaag voelde, denk ik dat we kunnen doorgaan op deze manier. Dit is een van mijn beste circuits van het jaar. Ik bleef geloven dat we races konden winnen. Ik wist dat het team terug kon slaan."
Zomerstop
Vervolgens gaat nog even een kleine blik op de zomerstop en het terugkomen daarna: "Het helpt een hoop. Het team werkt zo hard om veel naar de auto te brengen. Het is een spannende competitie. De Ferrari's zijn snel, Kimi is elke keer goed. Je moet op de toppen van je kunnen blijven. Ik ben trots. Nu gaan we genieten van de zomerstop en hopelijk komen we goed terug." Op de vraag wat hij gaat doen in de pauze is hij duidelijk: "Ik ga slapen."
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